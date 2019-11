Twitter onthult ontwerpregels voor beleid deepfakes en vraagt gebruikersfeedback

Twitter heeft een eerste paar ontwerpregels gepresenteerd die het beleid rondom het optreden tegen deepfakes moet vormgeven. Daarnaast is een vragenlijst online gezet zodat gebruikers invloed kunnen uitoefenen op hoe Twitter om moet gaan met deepfake-materiaal.

Del Harvey, een onderdirecteur van Twitter op het vlak van trust and safety, omschrijft deepfakes als 'synthetische en gemanipuleerde media' en presenteert de optie om hier tegen op te treden door middel van het plaatsen van een notitie naast tweets die dergelijk materiaal delen. Verder zegt ze dat Twitter zou kunnen kiezen om een waarschuwing uit te vaardigen als mensen Twitter-berichten met deepfakes liken of delen. Een andere optie is het toevoegen van een link, waar gebruikers meer kunnen lezen over waarom verschillende bronnen van mening zijn dat het in specifieke gevallen om 'synthetische en gemanipuleerde media' gaat.

Twitter wil alleen optreden als het gaat om dit soort content waarmee mensen bewust worden misleid of in de war worden gebracht. Als een bericht met deepfake-materiaal misleidend is en iemands persoonlijke veiligheid in gevaar kan brengen of anderszins tot serieus letsel kan leiden, dan stelt Twitter voor het bericht in zijn geheel te verwijderen.

Dit zijn vooralsnog ontwerpregels. Twitter liet vorige maand al weten dat het feedback aan gebruikers gaat vragen om het beleid vorm te kunnen geven. Die feedback kan gegeven worden in de vorm van een inmiddels gepubliceerde, korte vragenlijst. Daarin vraagt Twitter bijvoorbeeld of mensen de voorkeur geven aan het verwijderen of handhaven van misleidende berichten met deepfake-materiaal, of dat ze liever een middenweg zien in de vorm van een waarschuwingslabel. Deze vragenlijst staat tot en met 27 november online.

Twitter zegt niet wanneer het zijn beleid definitief af zal hebben, maar in ieder geval zal bedrijf dertig dagen voordat het beleid ingaat een nieuwe aankondiging doen. Overigens is er ook een formulier beschikbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn om Twitter te helpen bij het ontwikkelen van oplossingen om synthetische en gemanipuleerde media te detecteren.