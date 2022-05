Duo achter imitatie stafchef Navalny: 'het was geen deepfake maar dubbelganger'

Twee Russische grappenmakers stellen tegenover The Verge dat zij verantwoordelijk waren voor de 'deepfake' die bijna twee weken geleden vergaderde met enkele Tweede Kamerleden. Ze stellen dat het om een dubbelganger ging en niet om een deepfake.

Aanvankelijk kwam het nieuws over deze 'deepfake' een week geleden uit. De vaste Kamercommissie voor buitenlandse zaken, bestaande uit meerdere Tweede Kamerleden, zou via Zoom een gesprek hebben gehad met de stafchef van de Russische oppositieleider Navalny, een man genaamd Alexei Volkov. Na dat gesprek deed de commissie echter uit de doeken dat het 'bevestiging had gekregen dat het gesproken had met iemand die zich voordeed als Volkov'.

Hoewel de vaste Kamercommissie geen claims over een deepfake deed, deden andere partijen die met 'Volkov' gesproken hadden dat wel. De echte Leonid Volkov, de Kamercommissie van de Baltische Staten en de Letse tv-zender LTV kwamen tot de conclusie dat het om een realtime-deepfake ging.

De twee grappenmakers die achter de nepvergaderingen zouden zitten, hebben contact gehad met The Verge. Als bewijs dat zij erachter zaten, deelden ze met de site correspondentie tussen hen en hun doelwitten. Ook hebben ze een opname van een vergadering met de nep-Volkov en Oekraïense politici op YouTube gezet. The Verge heeft ook de video gevonden waar de 'deepfake'-screenshot van vorige week vandaan kwam: een video uit 2018.

Stolyarov die zich voordoet als Volkov (via The Verge)

De mannen claimen dat het geen deepfake was, maar dat een van de twee genoeg op Volkov lijkt dat een beetje make-up en een goed gekozen camera-invalshoek genoeg waren om een overtuigende imitatie op te zetten. The Verge beaamt dat een van de twee een beetje lijkt op Volkov, op basis van een videobelgesprek met de Russen.

Het duo, bestaande uit Vladimir Kuznetsov en Alexei Stolyarov, halen dit soort grappen vaker uit bij politici en beroemdheden. De twee zeggen dat ze met de grappen vooral gewoon lol willen maken en hun doelwitten gênante uitspraken willen ontlokken. Volkov werd gekozen als doelwit vanwege het feit dat een van de twee op hem lijkt en de actualiteit van Navalny. Ook zou Volkov weinig tot geen contact met westerse politici hebben, waardoor ze makkelijker te overtuigen zouden zijn. The Verge haalt verder aan dat ze enkele jaren terug tegen The Guardian zeiden dat ze ook 'niets willen doen dat de vijanden van Rusland helpt'.