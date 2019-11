China verbiedt nepnieuws dat gemaakt is met virtual reality en deepfakes

In China is het per 2020 verboden om nepnieuws te publiceren dat gemaakt is met virtual reality of deepfakes. Het is dan verplicht om duidelijk aan te geven dat het gaat om gefabriceerde beelden gaat.

Volgens de Cyberspace Administration of China kunnen dergelijke publicaties "de nationale veiligheid in gevaar brengen, de samenleving ontwrichten en de rechten van anderen schenden". Reuters schrijft dat China eerder dit jaar nog stelde dat het overwoog om deepfakes in hun geheel illegaal te maken, maar zover is het nu nog niet gekomen.

Deepfakes zijn videobeelden waarbij iemands gezicht op een ander lichaam geplaatst is. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt het gezicht niet alleen geplaatst op het lijf in de video, maar de gezichtsuitdrukkingen worden ook overgenomen. De technologie is inmiddels zodanig volwassen dat het aardig moeilijk kan zijn om in te schatten of een video een deepfake is of niet. Het YouTube-kanaal Ctrl Shift Face publiceert veel deepfakes met als doel om te vermaken.

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie en Nederlandse Defensie Cyber Commando hebben hun zorgen over deepfakes. Het OM stelt echter dat het huidige wettelijk kader, te weten inzake smaad en laster, wel toereikend is.

Tegelijkertijd werken verschillende organisaties aan tools om deepfakes te herkennen en individuele platformen als Twitter werken ook aan beleid om goed met het fenomeen om te gaan.

Het gezicht van Star Wars-actrice Daisy Ridley gebruikt in een video