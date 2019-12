Facebook is verplicht post Singaporees nieuwsmedium aan te merken als 'onjuist'

Facebook heeft in Singapore een post aangevuld met de tekst "Facebook is wettelijk verplicht te melden dat de Singaporese overheid stelt dat deze post onjuiste informatie bevat". Facebook houdt zich daarmee aan de nieuwe Protection from Online Falsehoods and Manipulation-wet.

De wet geldt in de stadstaat sinds oktober van dit jaar. De post werd gemaakt op de pagina van de State Times Review. De toevoeging aan de post is niet zomaar vanuit Europa te zien, daarvoor moeten gebruikers bijvoorbeeld eerst met een vpn in Singapore verbinden. De auteur zelf weigert volgens Reuters een aanpassing te doen en zegt dat hij daartoe ook niet gedwongen kan worden omdat hij een Australisch paspoort heeft en daar ook woont.

Naast de tekst zijn er door Facebook ook links geplaatst naar een hulppagina waarop uitgebreider uitgelegd wordt waarom de post aangevuld wordt met het stempel en dat Facebook zich niet schaart achter de poster noch achter de overheid. Ook wordt er gelinkt naar de factcheckers-pagina van de Singaporese overheid.

In een reactie tegenover Reuters stelt Facebook dat het "hoopt dat de belofte van de Singaporese overheid dat de nieuwe wet de vrijheid van meningsuiting niet in het geding zal brengen, zal leiden tot een proportionele en transparante implementatie". De wet is volgens Reuters de eerste die voorschrijft dat Facebook een correctie publiceert. Straffen voor overtredingen kunnen oplopen tot tien jaar celstraf of een boete van een miljoen dollar.

Het lijkt erop dat Facebook hier voor het eerst zwicht voor de Singaporese overheid. Bij eerdere posts die in overtreding zouden zijn, is bijvoorbeeld een edit gedaan door de poster of de post is verwijderd door de oorspronkelijke auteur, zoals een post van The Online Citizen die niet meer te vinden is, maar waar de overheid wel over rept op de factchecking-pagina. The Online Citizen heeft de post wel verwijderd, maar gaat in een andere post nog wel in discussie over de kwestie.