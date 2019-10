Facebookmedewerkers uiten in open brief kritiek op factcheckbeleid bij politici

Een groep Facebook-medewerkers heeft een open brief aan Mark Zuckerberg gestuurd waarin zij hem oproepen Facebooks standpunt rondom nepnieuws te heroverwegen. De werknemers vinden dat Facebook ook politieke advertenties moet factchecken.

De brief werd ondertekend door meer dan 250 werknemers. De New York Times wist er de hand op te leggen. De werknemers vinden dat het beleid dat Zuckerberg voorstelt 'bedreigt waar Facebook voor staat'. Zij doelen daarmee op het beleid rond desinformatie rondom politieke campagnes. In de afgelopen maanden verklaarde onder andere Zuckerberg dat politieke advertenties niet langer onder het factcheckprogramma van het sociale medium vallen. Politici kunnen zo liegen in een advertentie die zij inkopen, bijvoorbeeld om een bepaalde demografie een verkeerde datum voor te houden voor wanneer er gestemd moet worden.

"Ons huidige beleid rondom het factchecken van politici is een bedreiging voor waar Facebook voor staat", schrijven de medewerkers. "Het beschermt niemand, maar laat politici ons platform als wapen gebruiken tegen mensen die geloven dat content van politici geloofwaardig is." De medewerkers schrijven ook bang te zijn voor de beeldvorming. Er zou een beeld kunnen ontstaan dat Facebook het prima vindt om te verdienen aan misinformatie.

De brief gaat niet alleen maar over het factcheckprogramma. Het beschrijft ook de manieren waarop politici advertenties op het platform kunnen inkopen. Zo is het nog steeds mogelijk advertenties te richten op groepen gebruikers die specifiek kwetsbaar zijn voor foutieve informatie, of gebruikers die meer of minder geneigd zijn te gaan stemmen. Daarmee zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om gebruikers uit een grotendeels progressief- of juist conservatief-stemmend gebied over te halen minder snel naar de stembus te gaan. Zulke praktijken werden ingezet tijdens het beruchte Cambridge Analytica-schandaal.