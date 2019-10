Alphabets omzet stijgt terwijl winst daalt door onder meer experimentendivisie

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een aanzienlijk hogere omzet geboekt. De nettowinst viel echter flink terug, wat mede wordt veroorzaakt door een groter verlies bij de experimentele divisie en flink hogere uitgaven bij de productie en distributie.

Uit de kwartaalcijfers van Alphabet blijkt dat de omzet is gestegen van 33,74 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar naar 40,5 miljard dollar in het afgelopen derde kwartaal. De winst valt echter behoorlijk terug, wat mede wordt veroorzaakt door een sterke verhoging van de kosten die gepaard gaan met de productie en distributie van goederen en diensten, grotere uitgaven bij het marketing-onderdeel en een oplopend verlies bij de experimentele divisie. Alphabet noteerde in zijn geheel een nettowinst van 7,07 miljard dollar, terwijl dat tijdens de periode van juli tot en met september van vorig jaar nog 9,19 miljard dollar was.

Bij deze experimentele divisie 'other bets' ging de omzet omhoog van 146 miljoen dollar een jaar geleden naar 155 miljoen dollar nu, maar daar staat tegenover dat het operationele verlies van deze divisie in het afgelopen kwartaal uitkwam op 941 miljoen dollar. Dat was in het derde kwartaal van vorig jaar nog een verlies van 727 miljoen dollar. Overigens heeft other bets in het verleden nog veel grotere verliezen gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van 3,6 miljard dollar eind 2015. Onder de divisie 'other bets' vallen onder meer bedrijfsonderdelen als de medische onderneming Verily, internetballonnenbedrijf Loon en Waymo, het bedrijf dat inzet op technologie voor autonoom rijden.

Het Google-onderdeel, waarbij het draait om online advertentie-inkomsten afkomstig van verschillende Google-diensten als YouTube en Search, draait nog altijd goed. De omzet uit advertenties steeg van 28,95 miljard dollar naar 33,92 miljard dollar in het afgelopen derde kwartaal. Nog altijd is dit onderdeel van Alphabet verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de totale omzet.

Het onderdeel genaamd 'other revenues', waar onder meer de Pixel-telefoons en clouddiensten onder vallen, was goed voor een omzetcijfer van 6,43 miljard dollar, terwijl die omzet in het derde kwartaal van 2018 nog bleef steken op 4,64 miljard dollar. Hoeveel omzet Google uit hardwareverkopen haalt is niet duidelijk, aangezien hardwareverkopen niet apart worden aangeduid en hardware niet het enige onderdeel is van deze divisie. De verkopen van de Pixel 4 hebben hier in ieder geval nog niet aan kunnen bijdragen, aangezien deze telefoon pas in oktober uitkwam. Google-ceo Sundar Pichai gaf overigens eerder al aan dat zijn bedrijf flink gaat inzetten op het laten groeien van de clouddiensten, wat hij als een belangrijke groeimotor ziet.