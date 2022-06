Alphabet verdient meer aan abonnementen op YouTube en aankopen in Google Play

Google-moederbedrijf Alphabet heeft afgelopen kwartaal meer verdiend aan abonnementen op YouTube en aankopen in Google Play. Omzet uit die sectoren groeiden met 26 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de omzet van het hele concern licht daalde.

De omzet die Alphabet 'Google Other' noemt en waarin ook de omzet uit hardware zit, kwam uit op 5,1 miljard dollar. Die stijging was vooral te danken aan abonnementen op YouTube, die het bedrijf promoot met pop-ups in de YouTube-app. Google bracht weinig nieuwe hardware uit afgelopen kwartaal, al bracht het bedrijf wel zijn draadloze oortjes Pixel Buds in een beperkt aantal landen uit.

De omzet uit Google- en YouTube-advertenties liep juist terug, vooral doordat bedrijven minder wilden besteden aan advertenties tijdens de lockdowns in veel landen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Volgens directeur Sundar Pichai nam de omzet uit advertenties richting eind juni weer toe, omdat mensen meer gingen zoeken naar dingen om te kopen.

De omzet kwam uit op 38,3 miljard dollar, een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode vorig kwartaal. Het operationeel inkomen daalde met ongeveer 25 procent naar 7,5 miljard dollar.