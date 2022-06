Google kondigt vermoedelijke Pixel 4a maandag aan

Google gaat zijn vermoedelijke Pixel 4a-smartphone maandag aankondigen. Dat blijkt uit een pagina die de zoekgigant online heeft gezet. De 'lorem ipsum'-tekst verwijst naar speerpunten van de telefoon, waaronder accuduur en camera.

De pagina laat in eerste instantie geen datum zien, maar gebruikers die op de grijze blokken klikken, zien dat de kleur verandert. Als de zes blokken blauw, rood, geel, blauw, groen en rood zijn, verschijnt de tekst 'de Google-telefoon waar je op hebt gewacht' en komt de datum 3 augustus groot in beeld.

De tekst begint met de standaard 'lorem ipsum', maar gaat daarna verder met woorden die in Latijn niet bestaan, zoals 'lowlightena capturum' en 'longlastingis batterum'. Die verwijzen vermoedelijk naar speerpunten van het toestel, zoals videobellen, low-lightfotografie en accuduur.

Er gaan al maanden geruchten over een opvolger voor de in mei 2019 verschenen Pixel 3a. De release zou gepland zijn geweest voor mei, maar lijkt nu dus plaats te vinden in augustus. Dat is relatief kort op de release van Android 11, vermoedelijk in september, en van de opvolger van de duurdere Pixel 4. Google brengt veel van zijn hardware uit in oktober.