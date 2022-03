Gerucht: Google wil Pixel 5 op 30 september uitbrengen

Google zou zijn volgende smartphone Pixel 5 op woensdag 30 september willen uitbrengen. Dat zegt Jon Prosser, die eerder de aankondiging van de Pixel 4a en Apple iPhone SE 2020 juist voorspelde.

De Pixel 5 is gepland voor 30 september in de kleuren zwart en groen, claimt Prosser op Twitter. Ook de zwarte versie van de Pixel 4a 5G staat voor die datum, terwijl de witte versie van de Pixel 4a 5G in oktober zou komen. Prosser heeft een uitstekend trackrecord opgebouwd in de afgelopen maanden. Zo noemde hij van tevoren de juiste datum van aankondiging van de Pixel 4a en iPhone SE, en zei hij maanden geleden al dat Apple de merknaam Beats wil uitfaseren. Deze week kondigde Apple aan om radiostation Beats 1 om te dopen in Apple Music 1.

De datum wijkt af van een datum die Google zelf kortstondig noemde op zijn Franse site, namelijk 8 oktober. Daarbij is het mogelijk dat de fabrikant de telefoon op verschillende momenten uitbrengt in de Verenigde Staten en in Europa. Dat gebeurt ook met de Pixel 4a, die deze week uitkomt in de Verenigde Staten maar pas later in Europa beschikbaar zal zijn.

Google deed bij de presentatie van de Pixel 4a alvast een vooraankondiging van zijn twee komende modellen Pixel 4a 5G en Pixel 5. Daarbij noemde het bedrijf geen specs, functies, releasedatum of prijs, maar zei alleen dat de modellen later dit jaar zouden uitkomen.