Foto toont vermoedelijk achterkant Pixel 5 en Pixel 4a 5G

Er is een foto verschenen die de Google Pixel 5 en 4a 5G zou tonen. De foto toont de twee telefoons naast elkaar, waarbij de Pixel 5 de kleinere telefoon van de twee zou zijn. Google zou de telefoons eind september willen presenteren.

Een gebruiker van Reddit postte de foto in een thread over de vraag of Google ufs 3.0-opslag zou gaan gebruiken in de Pixel 5. Behalve de bewuste foto stonden er afbeeldingen van het scherm van de Pixel 5 op. Daaruit was af te lezen dat de Pixel 5 een 4000mAh-accu zal hebben, een stuk meer dan 2800mAh-accu van de Pixel 4. Een capaciteit van 4000mAh is ongeveer gemiddeld voor een smartphone anno nu.

Ook stond er een scherm bij met testresultaten waaruit af te leiden was dat het lijkt te gaan om ufs 2.1 en niet ufs 3.0. De ontwerpen op de foto liggen in lijn met het design van de telefoons zoals dat te zien was in renders zoals die tot nu toe online verschenen. XDA-Developers heeft ook een opsomming van specs gemaakt op basis van diverse geruchten. Google heeft al genoemd dat het later dit jaar de Pixel 5 en 4a 5G zal uitbrengen.