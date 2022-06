Google brengt Pixel 4a uit in Duitsland voor 340 euro en kondigt Pixel 5 aan

Google heeft de Pixel 4a-smartphone geïntroduceerd. Deze opvolger van de Pixel 3a heeft een Snapdragon 730G-soc en is in Duitsland vooruit te bestellen voor 340,20 euro. Verder heeft het bedrijf alvast de komst van de Pixel 5 en de Pixel 4a met 5g-ondersteuning aangekondigd.

De Pixel 4a wordt door Google gepresenteerd als een toestel met dezelfde cameraprestaties als de Pixel 4, maar dan voor een lagere prijs. Die prijs bedraagt 340,20 euro in Duitsland. Dat prijsniveau hangt mede samen met een recent doorgevoerde, voor een half jaar geldige btw-verlaging aldaar. Daarmee is het standaardtarief voor bepaalde producten, zoals smartphones, verlaagd van 19 naar 16 procent. Wanneer het toestel precies in Duitsland uitkomt, is niet bekend. In de Duitse Google-winkel kunnen geïnteresseerden op een wachtlijst komen, met de vermelding dat het toestel 'binnenkort komt'. In de VS komt de Pixel 4a voor 349 dollar beschikbaar vanaf 20 augustus.

Het toestel beschikt over een Qualcomm Snapdragon 730G-soc en een 5,81"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Het scherm heeft een 19,5:9-verhouding en heeft linksboven een gat in het scherm voor de frontcamera. Er komt geen XL-variant van de Pixel 4a. De accucapaciteit bedraagt 3140mAh, er is 6GB ram en 128GB aan opslaggeheugen. Verder zijn er stereospeakers aanwezig en laden gaat via een usb-c-poort met een meegeleverde 18W-lader.

Links de Pixel 4a en daarnaast een afbeelding waarop de Pixel 4a (5G) en de Pixel 5 zijn te zien

Google heeft net als bij de Pixel 3, 3a en 4 dezelfde Sony-camerasensor toegepast, te weten de IMX363. De camera op de achterkant is een 12,2-megapixelexemplaar met pixels van een formaat van 1,4μm. Het diafragma bedraagt f/1.7 en video's opnemen kan in 1080p met maximaal 120fps of in 4k met maximaal 30fps. Er is geen ultragroothoekcamera of een telelens aanwezig en de frontcamera is een 8-megapixelexemplaar. Volgens The Verge zijn de foto's van de Pixel 4 en de nieuwe Pixel 4a nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Wel duurt het verwerken van de foto's langer bij de Pixel 4a, omdat deze de Pixel Neural Core mist, een aparte chip voor de beeldverwerking.

Google heeft ook alvast de Pixel 4a (5G) en de Pixel 5 aangekondigd. Daar zegt het bedrijf nog weinig over, al meldt Google wel dat het in de herfst meer informatie over deze toestellen naar buiten zal brengen. In tegenstelling tot de reguliere Pixel 4a hebben de Pixel 4a (5G) en de Pixel 5 ondersteuning voor 5g. De 5g-variant van de Pixel 4a gaat in de Verenigde Staten 499 dollar kosten; Google noemt nog geen prijs van de Pixel 5. Net als de eerdere Pixel-smartphones komen de Pixel 4a-toestellen officieel niet uit in Nederland en België.