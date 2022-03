OnLeaks toont afbeelding van Google Pixel 5-smartphone

De bekende leaker OnLeaks heeft afbeeldingen van een smartphone gepubliceerd die de Pixel 5 van Google zouden weergeven. De getoonde smartphone bevat onder andere een vierkant camera-eiland met twee camera's.

Boven en onder de camera's aan de achterkant zitten respectievelijk de flash en een nog onbekende sensor. De frontcamera is zichtbaar via een gat in de linkerbovenkant van het scherm. Aan de achterkant is verder een vingerafdruksensor te zien op de renders, die afkomstig zijn van OnLeaks en die door Pricebaba zijn gepubliceerd.

Het scherm heeft volgens informatie van de leaker een diagonaal van tussen 5,7 en 5,8 inch. De afmetingen zouden 144,7x70,4x8,1mm bedragen. Wat ontwerp betreft vertoont het toestel van de renders overeenkomsten met de Pixel 4a van Google. Dat toestel heeft een enkele camera en een glanzende afwerking. De Pixel 5 zou mat uitgevoerd worden. Op de afbeeldingen gaat het om een zwarte smartphone, maar volgens eerdere geruchten zou er in ieder geval ook een groene variant verschijnen.

Dat gerucht sprak ook over een introductiedatum van 30 september. Google zelf liet eerder al doorschemeren dat het dit jaar nog een Pixel 4a 5G en Pixel 5 op de markt brengt, maar het bedrijf noemde geen specificaties, functies, releasedatum of prijs.