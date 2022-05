Renders tonen vermeende Samsung Galaxy S21 met vernieuwd camera-eiland

Er zijn renders verschenen van de vermeende Galaxy S21-smartphone van Samsung. Daarin is een vernieuwde achterkant te zien, met een soort 'gebogen' camera-eiland. Samsung zou de S21-serie volgens geruchten al in januari aankondigen.

De afbeeldingen zijn afkomstig van Twitter-gebruiker OnLeaks, die de afbeeldingen publiceert op Voice. OnLeaks publiceert regelmatig renders van onaangekondigde smartphones. Hij maakt deze renders zelf op basis van CAD-bestanden, die hij bijvoorbeeld krijgt van accessoiremakers. De afbeeldingen van OnLeaks zijn geregeld waarheidsgetrouw.

De vermeende Galaxy S21 heeft onder andere een vernieuwde achterkant, met een camera-eiland die gedeeltelijk om de rand van het toestel buigt en 'geïntegreerd' lijkt in het metalen frame van de smartphone, zo schrijft OnLeaks. De drie camera's zelf zijn nog steeds onder elkaar gepositioneerd, net als bij de verschillende Galaxy S20- en Note 20-smartphones. De enkele flitser is ditmaal echter buiten het camera-eiland geplaatst.

Volgens OnLeaks heeft de reguliere S21 een schermdiagonaal van ongeveer 6,2" met een enkele selfiecamera, die in een gat in het scherm zit verwerkt. Het toestel zou afmetingen van 151,7x71,2x7,9mm hebben. Bij de cameraset-up zou de smartphone ongeveer 9mm dik zijn. De Twitter-gebruiker deelt verder geen technische specificaties van de Galaxy S21.

OnLeaks stelt dat het toestel mogelijk al in januari 2021 wordt aangekondigd, op basis van eigen bronnen. Dit komt overeen met eerdere geruchten over de S21-serie. Samsung zou in januari met een Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra komen.

De Galaxy S21-renders. Afbeeldingen via OnLeaks