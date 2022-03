Renders tonen goedkopere Samsung Galaxy S20 'Fan Edition'

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy S20 FE. Deze zogenaamde Fan Edition zou een goedkopere variant van de S20 zijn. De hardware zou grotendeels gelijk zijn aan die van de reguliere Galaxy S20.

De renders zijn gemaakt door @OnLeaks, die ze in samenwerking met pricebaba heeft gepubliceerd. OnLeaks staat bekend om het maken van nauwkeurige renders op basis van cad-bestanden die bijvoorbeeld afkomstig zijn van accessoiremakers.

Op de renders is een toestel te zien dat er hetzelfde uitziet als de reguliere Galaxy S20, met een gat in het scherm voor de frontcamera en een camera-eiland met drie camera's aan de achterkant. De behuizing zou afmetingen hebben van ongeveer 161x73x8mm en bestaan uit een metalen frame met een plastic achterkant.

Het scherm zou een diagonaal van 6,4" of 6,5" hebben en de soc is een Snapdragon 865, of mogelijk een Exynos-variant. Samsung maakt mogelijk alleen 4g-varianten om kosten te besparen. Een versie met 6GB ram en Android 10 is volgens pricebaba verschenen bij GeekBench; mogelijk komt er ook een variant met meer ram.

Twitter-gebruiker IceUniverse zei eind juli al dat de Galaxy S20 FE een IMX555-sensor krijgt voor de primaire camera. Die 12-megapixelsensor zit ook in de gewone Galaxy S20. Verder wordt verwacht dat de Fan Edition een ultragroothoekcamera met 12-megapixelsensor krijgt en een telelens met 3x 'zoom' en een 8-megapixelsensor.

Volgens de Zuid-Koreaanse website The Elec brengt Samsung de Galaxy S20 FE in oktober uit en kost het toestel 900.000 Koreaanse won. Dat is ongeveer 640 euro en daarmee zou de prijs vergelijkbaar zijn met die van de Galaxy S10 Lite, die bij de release begin dit jaar 649 euro kostte.