A Total War Saga: Troy is 7,5 miljoen keer gedownload bij weggeefactie van Epic

Sega's strategiegame A Total War Saga: Troy is in de eerste 24 uur na de release 7,5 miljoen keer gedownload via de Epic Games Store. Spelers konden het spel in die periode gratis bemachtigen. Inmiddels kost de game weer 50 euro.

In een persbericht noemt Sega het getal van 7,5 miljoen downloads. Volgens de uitgever was dat hoger dan verwacht. Op donderdag 13 augustus kwam de game uit in de Epic Games Store en zoals begin juni was aangekondigd, was de game de eerste 24 uur gratis te downloaden. Dat kon door een deal tussen Epic en Sega. Vermoedelijk heeft Epic daar flink voor betaald, maar daarover zijn geen details bekendgemaakt.

Sega hoopt dat door de weggeefactie meer spelers met de Total War-games in aanraking komen. Door de deal met Epic is Troy het eerste jaar ook alleen te koop in de Epic Games Store. Het spel kost daar nu 50 euro. Hoeveel mensen de game gekocht hebben is niet bekend. Over een jaar komt de game ook naar Steam.

Het uitbrengen van Troy in de Epic Games Store is volgens Sega een eenmalige actie. Andere Total War-games komen niet exclusief in die downloadwinkel, maar zullen op meerdere platforms beschikbaar zijn. A Total War Saga: Troy is gemaakt door ontwikkelaar Creative Assembly. De strategiegame speelt zich af rondom de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen in de bronstijd. Spelers nemen rollen aan van de Griekse Achilles of Prins Hector van Troje.