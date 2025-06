Creative Assembly brengt rts-game Total War: Pharaoh in oktober uit

SEGA en ontwikkelaar Creative Assembly kondigen rts-game Total War: Pharaoh aan. Dit strategiespel speelt zich af in Egypte en krijgt onder meer een 'aanpasbare campagne'. De game komt in oktober uit voor pc's.

Total War: Pharaoh speelt zich af in het Egyptische Nieuwe Rijk aan het einde van de bronstijd. De Farao is net overleden en het land is op zoek naar een nieuwe leider. Spelers bepalen in de game 'het lot van drie grote culturen': Egyptisch, Kanaäns en Hettitisch. Volgens ontwikkelaar Creative Assembly hebben die culturen allemaal een eigen speelstijl. Spelers kunnen daarbij spelen als acht verschillende factieleiders.

Volgens de ontwikkelaar krijgt Total War: Pharaoh 'dynamische realtimegevechten' waarin, naast vijanden, ook zwaar weer en natuurrampen invloed kunnen hebben op de uitkomst. Stortregen en zandstormen kunnen bijvoorbeeld een invloed hebben op de omgeving. Brand kan zich daarnaast over het hele slagveld verspreiden en nederzettingen beschadigen.

De game draait naast realtimegevechten ook om het beheren van een eigen rijk. "Als Farao moet je Egypte redden van de rand van de afgrond en je volk door de rampzalige ineenstorting van de Bronstijd loodsen", schrijft de ontwikkelaar. Dat kan, naast gevechten, ook met diplomatie. Spelers kunnen bijvoorbeeld 'het hof charmeren', hoewel Creative Assembly daar verder niet concreet over uitweidt.

De game krijgt verder een Campaign Customization-functie, waarmee gebruikers opties krijgen om de spelcampagne aan te passen voor verschillende playthroughs. Spelers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor willekeurige startposities voor alle facties, de grondstofinstellingen beheren en 'spelen met natuurrampen'.

Total War: Pharaoh komt in oktober uit, maar de ontwikkelaar noemt geen concretere releasedatum. De game komt alleen beschikbaar voor pc's via Steam en de Epic Games Store.