Feral brengt Linux-versie Total War: Warhammer III uit

Feral Interactive heeft de Linux-versie van Total War: Warhammer III uitgebracht. De Linux-port van het bekende realtimestrategiespel is via Ferals eigen winkel en Steam beschikbaar voor 60 euro.

Feral adviseert gamers die Total War: Warhammer III op Linux willen spelen om dit op een systeem met minimaal een Core i7-4770 of vergelijkbare AMD Ryzen te doen, en met een Nvidia GeForce GTX 1070 of AMD Radeon RX 5700 XT of beter als videokaart.

De minimumsysteemeisen zijn de aanwezigheid van een Intel Core i3-4130 of vergelijkbare AMD Ryzen in combinatie met een Nvidia eForce GTX 970 of AMD Radeon RX 470. Spelers dienen op zijn minst 8GB werkgeheugen en 125GB opslaggeheugen in het Linux-systeem te hebben.

Total War: Warhammer III van Creative Assembly verscheen in februari 2022 voor Windows. In mei verscheen al de macOS-port van het spel. Feral meldde toen dat die versie alleen draait op Apple-computers met een M1-soc.