Britse minister geeft toestemming voor uitlevering van Julian Assange aan de VS

Julian Assange mag van de Britse minister van Binnenlandse Zaken uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Minister Priti Patel vond geen redenen om het uitleveringsverzoek te weigeren, daarom moet ze toestemming verlenen. Assange kan nog in beroep gaan.

De vraag was of Patel juridische gronden had om het uitleveringsverzoek te kunnen weigeren. De Verenigde Staten beloofden onder meer Assange niet te executeren als hij overgeleverd zou worden. Door deze beloften blijkt Patel geen redenen te hebben om het verzoek te weigeren, waardoor ze vrijdag het verzoek goedkeurde.

Assange kan daarmee niet direct worden uitgeleverd, schrijft The Guardian. Hij heeft 14 dagen de tijd om in beroep te gaan. De verwachting is dat Assange's juridische team dit gaat doen en daarbij zal focussen op de vrijheid van meningsuiting en of het uitleveringsverzoek politiek gemotiveerd is.

De Britse rechtbank heeft meermaals geoordeeld dat er geen bezwaar is tegen de uitlevering. Assange kan in de Verenigde Staten 175 jaar gevangenisstraf krijgen, onder meer voor het overtreden van de Amerikaanse spionagewet toen hij geheime informatie over oorlogen uitlekte. Assange zat tot 2019 jarenlang in de Ecuadoraanse ambassade.