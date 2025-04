Biden overweegt intrekken aanklachten tegen Julian Assange na verzoek Australië

De Amerikaanse president Joe Biden overweegt om op verzoek van Australië de aanklachten tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange te laten vallen. Australië nam in februari een motie aan waarmee wordt opgeroepen om Assange terug te laten keren naar zijn land.

Assange komt uit Australië en probeert al jaren te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar wordt hij beschuldigd van computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en het overtreden van de Amerikaanse spionagewet. Assange heeft volgens de Amerikanen de toenmalige CIA-analist Bradley Manning, inmiddels Chelsea Manning geheten, geholpen bij het stelen van onder meer vertrouwelijke militaire documenten. De gestolen data werd vervolgens op WikiLeaks gepubliceerd. De VS stelt dat daardoor mensen in levensgevaar zijn gebracht. Assange kan op basis van de aanklachten veroordeeld worden tot maximaal 175 jaar cel.

Australië probeert de VS er al enige tijd toe over halen de zaak tegen Assange te laten vallen. Onlangs dus via een aangenomen motie waarmee andere landen worden opgeroepen om Assange terug te laten keren naar zijn land van herkomst. De Amerikaanse pers vroeg Biden om een reactie op dit verzoek. "We hebben het in overweging", zei hij daarop, schrijft CNN. Verdere details gaf hij niet.

Assange zit momenteel in het Verenigd Koninkrijk, waar hij in 2019 gearresteerd werd. De VS wil dat hij uitgeleverd wordt, maar de Britse rechtbank oordeelde in 2021 dat dit niet mag vanwege zijn mentale gezondheid. Dat besluit werd in 2022 teruggedraaid, waar Assange weer tegen in beroep ging. Afgelopen maart besloot het Hooggerechtshof de beslissing over de uitlevering uit te stellen. De rechtbank wil eerst garanties van de VS over de behandeling van Assange en voor een eerlijk proces.