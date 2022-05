Julian Assange mag hoger beroep aantekenen tegen uitlevering aan VS

WikiLeaks-oprichter Assange mag hoger beroep aantekenen tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Britse Hoge Raad op maandag geoordeeld. Assange mag een verzoek indienen bij het hoogste gerechtshof van het Verenigd Koninkrijk.

De Hoge Raad heeft bepaald dat Assange een beroep mag indienen bij de Supreme Court, hoewel dat Hooggerechtshof niet verplicht is om de zaak daadwerkelijk te behandelen. Hiermee wordt de uitlevering van Assange aan de VS voorlopig tegengehouden. De BBC schrijft dat de beslissing in de praktijk betekent dat het nog maanden kan duren voordat er een definitieve uitspraak is in de zaak omtrent de mogelijke uitlevering van Assange.

De beslissing volgt een eerder oordeel van de Britse High Court. In december gaf de Britse High Court groen licht voor de uitlevering van de WikiLeaks-oprichter. Eerder dat jaar oordeelde een Britse rechter juist dat Assange niet uitgeleverd mocht worden aan de Verenigde Staten, onder meer vanwege omstandigheden in de Amerikaanse gevangenis in combinatie met de psychische gesteldheid van Assange.

Die bezwaren werden verworpen nadat de Verenigde Staten daartegen in beroep ging. De VS betoogde dat Assange na uitlevering niet onder de meest strenge vrijheidsbenemende maatregelen zou vallen, tenzij daar aanleiding voor zou zijn op basis van eventuele toekomstige gedragingen van hem. Ook stelde de VS dat de mentale gesteldheid van Assange niet dusdanig slecht is, dat uitlevering niet mogelijk zou zijn.

Assange wordt in de Verenigde Staten beschuldigd van vermeende computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en overtredingen van de Amerikaanse spionagewet, onder meer vanwege het publiceren van geheime documenten. Op basis van de beschuldigingen, zou Assange in de VS veroordeeld kunnen worden tot 175 jaar cel.