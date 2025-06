Julian Assange mag in beroep gaan tegen uitlevering aan VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag in beroep gaan tegen zijn uitleveringsbevel aan de Verenigde Staten. Dit heeft het Britse Hooggerechtshof maandag besloten. Het is de laatste kans die Assange krijgt om de uitlevering tegen te houden.

De uitlevering van Assange werd in maart dit jaar uitgesteld. Twee Britse rechters hebben toen van de VS geëist dat Assange, indien hij wordt uitgeleverd, zich mag beroepen op zijn recht op vrije meningsuiting, niet wordt benadeeld vanwege het feit dat hij geen Amerikaans burger is en niet de doodstraf krijgt indien hij schuldig wordt bevonden. Volgens de rechters, die maandag hun uitspraak deden, heeft de VS niet genoeg garanties gegeven. Dat betekent dat Assange voor een laatste keer in beroep mag gaan tegen het uitleveringsbevel.

Assange strijdt sinds 2019 tegen een mogelijke uitlevering aan de VS. Hij zit sinds dat jaar in een Britse gevangenis, na zeven jaar ondergedoken te zijn geweest in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. In 2021 besloot een Britse rechter dat de klokkenluider niet kan worden uitgeleverd omdat er een reële kans bestond dat hij zelfmoord zou plegen in de VS, maar eind datzelfde jaar vernietigde het Hooggerechtshof die beslissing. In 2022 werd de beslissing om Assange uit te leveren bevestigd door het hoogste gerechtshof van het land, de Supreme Court, waarna de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel het uitleveringsbevel ondertekende.

De WikiLeaks-oprichter wordt in de VS beschuldigd van computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en overtreding van de Amerikaanse spionagewetgeving. Hij riskeert daarvoor een gevangenisstraf tot 175 jaar. Chelsea Manning, een voormalig CIA-analist die geheime bestanden leverde aan WikiLeaks, die Assange vervolgens publiceerde, kreeg in 2010 een gevangenisstraf van 35 jaar. In 2017 verleende toenmalig president Barack Obama Manning gratie.