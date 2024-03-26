Hooggerechtshof VK stelt uitlevering Julian Assange aan Verenigde Staten uit

De uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten wordt uitgesteld. Dat heeft het Hooggerechtshof in Londen op dinsdag bepaald. De rechtbank wil eerst garanties van de VS over de behandeling van Assange en voor een eerlijk proces.

Het Britse Hooggerechtshof wil onder meer garanties van de Verenigde Staten dat Assange niet de doodstraf krijgt als hij wordt veroordeeld. Ook moet de vrijheid van meningsuiting van Assange gewaarborgd worden. De VS krijgt tot 16 april de tijd om die garanties te geven. Als dat niet gebeurt, dan mag Assange definitief in hoger beroep gaan tegen zijn uitlevering. Op 20 mei staat een nieuwe hoorzitting gepland.

WikiLeaks-oprichter Assange probeert zijn uitlevering aan de Verenigde Staten al sinds zijn arrestatie in 2019 te verwerpen. In 2021 oordeelde een Britse rechtbank dat hij niet uitgeleverd mag worden vanwege zijn mentale gezondheid, maar dat besluit werd in 2022 teruggedraaid. Assange wilde tegen dat besluit in hoger beroep. Het Hooggerechtshof boog zich in februari over dat verzoek en besloot op dinsdag het besluit uit te stellen. Als Assange hierin ongelijk krijgt, dan gaat de uitlevering vrijwel zeker door.

Assange wordt in de Verenigde Staten beschuldigd van vermeende computerinbraak in een Amerikaanse staatscomputer en overtredingen van de Amerikaanse spionagewet, onder meer vanwege het publiceren van geheime documenten. Op basis van de beschuldigingen zou hij in de VS veroordeeld kunnen worden tot maximaal 175 jaar cel. De WikiLeaks-oprichter heeft zich altijd beroepen op persvrijheid.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 14:14
128 • submitter: wildhagen

26-03-2024 • 14:14

128

Submitter: wildhagen

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Reacties (128)

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Vinnie.1234 26 maart 2024 14:22
Deze man is een Held en het is schandalig dat hij zo behandeld wordt. Zonder deze man zouden we zo veel misstanden nooit geweten hebben. Als de geheimdiensten zich gewoon aan de wet hadden gehouden was dit allemaal nooit nodig geweest. Samen met Snowden is hij toch de klokkenluiders helden van de afgelopen decennia! Al laten ze helaas ook allebei zien dat misstanden aan de kaart stellen bijna een zekere levenslange opsluiting oplevert (als het al zo ver komt en je niet eerder gewoon ergens "per ongeluk" van een gebouw bent gevallen.)
Cergorach @Vinnie.123426 maart 2024 14:56
De ene z'n held is een ander z'n landverrader. En laten we wel wezen, zou jij de man met je geheimen vertrouwen? Ik in ieder geval niet. Ik heb persoonlijk weinig mening over de man, maar ik heb wel zoiets van, je heb keuzes gemaakt waarmee je moet leren leven.

Ik zou persoonlijk al nooit voor een inlichtingendienst gaan werken, noch zou ik documenten openbaren die mij zijn toevertrouwd in mijn professionele functie. Als er zaken gebeuren die strafbaar zijn, probeer je die eerst intern op te lossen en als dat niet kan stap je naar de politie of het OM. Dat is natuurlijk wat lastig met een dergelijke overheidsinstantie...

EDIT: Geheel in de war met Edward Snowden!

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 23 juli 2024 23:45]

Lord Anubis @Cergorach26 maart 2024 15:16
Misstanden mogen niet geheim blijven.
ThanosReXXX @Lord Anubis26 maart 2024 15:59
Op zich klopt die opmerking als een bus.

Maarrrrrr..... het is echter wel zo dat hij met het ongeoorloofd openbaar maken van al die geheime documenten er naast de schuldigen ook vele andere namen en gegevens van onschuldige geheime dienstmedewerkers zijn vrijgegeven, en ook mensen die slechts zijdelings/administratief of in andere zin in slechts beperkte mate bij die handelingen waren betrokken, en al die mensen liepen of lopen nu nog steeds gevaar dankzij Assange.

Dus ja, in algemene zin moeten misstanden wel degelijk naar buiten komen, maar in het geval van geheime diensten dan wel op zo'n manier dat niet andere mensen die er niet of nauwelijks mee te maken hebben ineens hun werk binnen die geheime dienst niet meer kunnen doen omdat één of andere overactieve wereldverbeteraar vindt dat hij gelijk ALLES moet openbaren, in plaats van alleen dat deel wat van toepassing is, wat ook weer vijandige geheime diensten zoals die van de Russen en Chinezen in de kaart speelt, met alle mogelijk ernstige gevolgen van dien.

Nogal logisch dus, dat hem een zware straf boven het hoofd hangt. Je compromitteert nagenoeg alle takken van geheime- en inlichtingendiensten in de VS, wat naast gevaar voor de agenten in actieve dienst ook een gevaar kan betekenen voor mensen die ze beschermen en/of gebruiken.
maartenvdezz @ThanosReXXX27 maart 2024 10:51
Waarom kreeg de Guardian dan geen aanklacht? Die heeft ook nog additionele nieuwe documentatie hierover vrijgegeven. En JUIST DAT STOND VOL persoonsgegevens. Guardian boek van Leigh en Harding. Assange heeft overigens de documenten niet zelf gestolen hè?? Hij is de publicist. En perswaarde had het sowieso, het zijn verschrikkelijke misstanden, DAAR moeten we boos om worden!

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 23 juli 2024 23:45]

ThanosReXXX @maartenvdezz27 maart 2024 11:00
Geen idee. Dan moet je bij degene zijn die de aanklacht heeft gedaan. Ik weet alleen wat er in het nieuws is gekomen, net als jij, en los daarvan wat ik ervan onthouden heb, want eerlijk gezegd volg ik het de laatste jaren allang niet meer zo nauw. Dat deed ik wel toen het nog nieuwe informatie was die voor het allereerst bekend werd, maar dat lijkt inmiddels ook alweer een eeuwigheid geleden.

En nogmaals: nergens zeg ik dat die misstanden/misdaden niet bekend moeten worden, maar dan moeten wel alleen de daadwerkelijk schuldigen aangepakt worden, en niet simpelweg iedereen die met die operaties te maken hadden, zoals ik al eerder heb uitgelegd, want lang niet iedereen binnen zo'n organisatie weet precies het hoe en wat van die operaties en zijn gewoon simpele medewerkers die hun taken uitvoeren zonder precies te weten wat het specifieke doel is.
maartenvdezz @ThanosReXXX27 maart 2024 11:05
Ik begrijp je, maar ik vind het zó onredelijk en buitensporig, de heksenjacht en "spionage"-aanklacht van 175 jaar terwijl hij de publicist is en max 20 zou moeten krijgen... Dat heeft zoveel weg van een politiek en oneerlijk proces. En dat kun je gewoon niet doen in mijn ogen in een westerse beschaving. Je verpest de persvrijheid juist in zulke belangrijke klokkenluidersberichten. Los van dat het nu er sterk op lijkt dat ze gewoon de aandacht willen afleiden van de publicaties zelf, de échte wandaden.

Jij hebt ook een punt dat de namen niet vrijgegeven hadden moeten worden, maar daarvoor moet je nou JUIST bij Leigh en Harding zijn. En daar gebeurt niks mee, want die horen bij een "gerenommeerde krant".

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 23 juli 2024 23:45]

ThanosReXXX @maartenvdezz27 maart 2024 11:11
Helemaal mee eens, hoor. Iemand moet hangen en dat wordt natuurlijk niet één van de grootste kranten van de VS. Daar zijn vast bepaalde belangenverstrengelingen of op zijn minst andere belangen mee gemoeid. Ja, het is oneerlijk, maar of je het nu goed of slecht aanpakt als klokkenluider: des te groter degene die je probeert te onthullen, des te groter ook het risico voor jezelf, en een toch niet bepaald dom persoon als Assange moet dat lijkt me toch echt wel geweten hebben

En dan rijst bij mij meteen de vraag hoe hij dan toch zo stom heeft kunnen zijn om die anderen daarbij te betrekken, want die hebben de info inderdaad verkeerd gebruikt en daarmee waarschijnlijk ook de grootste ellende veroorzaakt.
JakkoFourEyes @ThanosReXXX26 maart 2024 16:20
en al die mensen liepen of lopen nu nog steeds gevaar dankzij Assange.
Dit hoor ik wel vaker. Dat is ook een argument van de VS zelf, maar in hoe verre heeft Assange ze echt in gevaar gebracht dan? Daar heb ik dan weer weinig tot niets over gezien (eerlijk gezegd ook niet al te veel in verdiept).
ThanosReXXX @JakkoFourEyes26 maart 2024 16:55
Het is geen kul argument, mocht je dat denken. Bij nagenoeg iedere operatie waarbij agenten in landen opereren, of dat nu voor de CIA, FBI, Secret Service of soortgelijke diensten in andere landen is, zijn er een veelvoud van mensen betrokken die in het eigen land bezig zijn met die operaties te begeleiden of monitoren en zo zijn er ook zijdelings nog vele mensen bij betrokken, waarvan sommigen op het bekende "need to know" level opereren en dus gewoon domweg een taak uitvoeren zonder alles te weten en alleen de hoogste stafleden weten alles.

In die documenten staan AL die namen, dus ook van de simpele zielen die gewoon hun taak uitvoeren, de werkpaarden, zeg maar. En als je daar gegevens van hebt, dan kunnen ze bedreigd, gedood of gechanteerd worden door buitenlandse diensten en dergelijke, dus ja, daar zit wel degelijk een gevaar in.

Een verantwoordelijke klokkenluider had uitsluitend delen uit die documenten gepubliceerd, met enkel de direct betrokkenen, in plaats van het gehele netwerk bloot te leggen.
Kletskous @ThanosReXXX26 maart 2024 18:03
Assange heeft juist altijd zijn uiterste best gedaan om niemand in gevaar te brengen en was eindeloos bezig met redigeren. Het is misgegaan toen er door Guardian-journalisten een boek werd uitgebracht, waarin per ongeluk een password werd gepubliceerd naar ongeredigeerde documenten. Zie: https://caityjohnstone.me...ed-documents-5366ca4a15f6

Onderdeel van:

https://caityjohnstone.me...sange-smears-a549fd677cac
ThanosReXXX @Kletskous27 maart 2024 09:26
Dat kan best zijn en nogmaals: misstanden moeten wel degelijk aan het daglicht bloot worden gesteld, maar wie of wat er ook wel goed zijn best heeft gedaan en wie niet, in alle scenario's is de kern van het verhaal Assange, dus als die de documenten niet had gehad, dan had niemand anders die ooit op de verkeerde manier kunnen gebruiken, dus iedereen die daar aan mee heeft gewerkt is fout bezig geweest, al was dat met de beste intenties.

Zoals een oud Engels gezegde luidt: "the road to hell is paved with good intentions"... ;)
Blokker_1999
@JakkoFourEyes26 maart 2024 19:23
Misschien dan wel in verdiepen zou ik zeggen?

Wanneer je gewoon namen van informanten en vertalers in Afghanistan in de documenten laat staan, denk je dat die mensen nog veilig zijn van de Taliban?

Een journalist had die namen er uit gehaald, een journalist leest na wat men publiceert. En er is een heel goede reden waarom alle volgende datadumps destijds gemaakt werden in samenwerking met grote nieuwskanalen. Zij hebben de kennis en de mankracht om die te verwerken. En dat had Assange van in het begin moeten doen.
2green @Blokker_199927 maart 2024 00:13
Voorzover ik had gelezen had hij die namen er ook allemaal uitgehaald.

Was het niet dat een journalist een bron met wachtwoord van hem lekte met on geredigeerde documenten?

Inmiddels lang geleden dat ik het gelezen had en vond het toen minder interessant dan nu qua retentie.
BlackBeltBob @2green27 maart 2024 15:42
Klopt inderdaad. De vraag is in hoeverre die journalist dat niet gedaan heeft onder druk van de VS juist om Assange op lange termijn te kunnen framen op de manier waarop dat nu gegaan is.
JBVisual @ThanosReXXX26 maart 2024 16:29
Ik ben het gedeeltelijk met je eens.
Ik zit mijzelf alleen af te vragen wat de juridische onderbouwing is om hem in de VS te kunnen vervolgen.

Normaal gesproken als je een misdaad in een bepaald land pleegt, je ook in dat land vervolgt zal worden. Zover ik weet was Assange in Europa/Australië toen hij de misdaad pleegde.
Het zou in mijn ogen dus logisch lijken dat hij ook in dat land vanuit waar hij de misdaad heeft gepleegd ook vervolgt zal worden.

Dit maakt de weg anders vrij om wereldwijd vervolgt te kunnen worden voor misdaden die je vanuit bijvoorbeeld Nederland pleegt.

Ik zou dus theoretisch nu op het vliegtuig kunnen worden gezet naar-omdat;
-Rusland omdat ik kritiek uit op de oorlog en het Kremlin
-China omdat ik tegen het een partij stelsel ben
-Thailand omdat ik kritiek heb op het koningshuis daar
-De VS omdat ik illegaal bijdraag aan emulators die daar illegaal zijn.

Nu is de ernst van zijn misdaad misschien in de ogen van overheden wat ernstiger, maar het feit blijft dat hij in de VS veroordeeld wordt als een verrader, terwijl hij zover ik weet niet de Amerikaanse nationaliteit heeft. Hem wegzetten als een verrader voor een Amerikaanse jury is dus bij voorbaat dus al partijdig te noemen…
ThanosReXXX @JBVisual26 maart 2024 16:50
Ik moet je eerlijk gezegd bekennen dat het zo lang geleden is gebeurd dat ik niet meer weet waar Assange was, maar hij heeft natuurlijk wel ingebroken of iemand laten inbreken in de VS, en of dit nu fysiek of digitaal is, maakt op zich weinig uit.

Denk bijvoorbeeld ook maar aan andere internationale strafzaken, zoals bijv. MH17 destijds. Wel ander soort overtreding, natuurlijk, maar ook niet op nationale grond gepleegd van de betrokken landen, en toch werden mensen hier aangeklaagd en berecht, dus het ligt aan veel verschillende factoren, lijkt me.

Maar er is wel altijd nog de kwestie van of een land jou uitlevert of niet, ongeacht de ernst van de misdaad, en de kans dat jij door de Nederlandse staat aan Rusland wordt uitgeleverd, is zelfs al is de overtreding nog zo groot, microscopisch klein.
R4gnax
@ThanosReXXX26 maart 2024 22:02
Ik moet je eerlijk gezegd bekennen dat het zo lang geleden is gebeurd dat ik niet meer weet waar Assange was, maar hij heeft natuurlijk wel ingebroken of iemand laten inbreken in de VS, en of dit nu fysiek of digitaal is, maakt op zich weinig uit.
Heeft ie dat, ja?
In opdracht?

Of waren er mensen die middels dead drops en soortgelijke, wederzijds anoniem via één of meerdere schakels naar Assange en Wikileaks docuementen toegespeeld hebben die zij op eigen initiatief bemachtigd hebben?

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 23:45]

BlackBeltBob @R4gnax27 maart 2024 15:46
Bradley Manning, de persoon die de cables aan Wikileaks/Assange heeft afgeleverd, heeft contact gezocht met Assange over het feit dat hij bepaalde documenten kon leveren. Hij gaf ook aan dat er meer documenten te halen vielen maar dat hij daar geen toegangsrechten voor had. Assange zou hem toen een paar tips hebben gegeven hoe hij zich daar buiten de reglementaire wijze om toegang toe kon verschaffen. Die handeling zou volgens de VS spionage/aanzetten tot spionage zijn.
R4gnax
@BlackBeltBob27 maart 2024 19:43
Assange zou hem toen een paar tips hebben gegeven hoe hij zich daar buiten de reglementaire wijze om toegang toe kon verschaffen. Die handeling zou volgens de VS spionage/aanzetten tot spionage zijn.
Dank je. In tegenstelling tot het gezever over alu-hoedjes en complettheorieën waar ThanosReXXX in 'Hooggerechtshof VK stelt uitlevering Julian Assange aan Verenigde Staten uit' zonodig mee moest schermen, ondanks dat het gewoon een normale vraag betrof - kan ik hier tenminste iets mee.

Tja- dat klinkt inderdaad als op z'n minst de schijn tegen. De beschuldiging 'aanzetten tot' kun je daarmee wel redelijk hard maken.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 23:45]

ThanosReXXX @R4gnax27 maart 2024 09:27
Sorry, ik doe niet aan complot theorieën en het dragen van aluminium hoedjes. De schuldvraag is allang beantwoordt. Assange is echt geen volledig onschuldige zondebok.
kodak @ThanosReXXX26 maart 2024 16:38
Gaat in de VS de wet van verbod op spionage duidelijk om het tegen gaan en bestraffen van bewezen nadelen voor onschuldigen? Want anders is je argument hier niet zo relevant, omdat de nadelen die je noemt geen duidelijke reden tot verzoek om uitlevering en vervolging zijn. Als ze feitelijk gebleken nadelen voor personen kunnen bewijzen dan had de VS waarschijnlijk een beroep op andere wetgeving moeten doen.
ThanosReXXX @kodak26 maart 2024 16:59
De details van wet en regelgeving in de VS ken ik in die specifieke zin eerlijk gezegd niet, maar zoals gezegd is het zo maar zonder enige vorm van onderzoek open en bloot publiceren van alle info is natuurlijk altijd met meerdere gevolgen, dus je schaadt daar niet alleen de direct betrokkenen mee, maar bij wijze van spreke ook de steno typiste van het Pentagon, die ook alleen maar haar werk doet, maar niet in enige vorm verantwoordelijk en/of leidinggevend is in het geven van dergelijke opdrachten aan militairen of geheime diensten.

Het gaat dus niet specifiek om onschuldigen, maar het enige dat ik zeg is dat er naast die agenten/militairen en hogere stafleden ook altijd veel poppetjes bij dit soort operaties betrokken zijn die geen of weinig details weten maar door het lekken van die info mogelijk wel in de schijnwerpers bij de verkeerde mensen komen te staan...

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 23:45]

kodak @ThanosReXXX26 maart 2024 17:38
Dat er gevolgen van de negatieve kanten van werk kunnen zijn is gewoonlijk een bedrijfsrisico. Daar krijgen diverse beroepen zelfs extra voor betaald om toch het vuile werk te doen of er aan mee te werken. Dan valt er niet ook maar even te klagen dat die gevolgen uit kunnen komen als het vuile werk bekend raakt. Dan lijkt het me eerder te moeten gaan om bewezen schade. Dat doen we immers ook als er hypothetische gevolgen geclaimd worden als gevoelige persoonsgegevens lekken bij strafrechtelijke overtredingen. Anders zou het meten met verschillende maten zijn.
ThanosReXXX @kodak27 maart 2024 09:23
Er is nogal een verschil tussen het ene bedrijf en het andere. Als ik over een medische instantie of zelfs een reguliere overheidsinstantie zoals een gemeente informatie naar buiten breng, dan zullen daar hoogst waarschijnlijk geen doden bij vallen of mensen in levensgevaar worden gebracht die nog in actieve dienst zijn. Bij een CIA, de FBI of de Secret Service natuurlijk wel, dus die vergelijking van "risico van het vak" gaat even niet op.

Gewoon gevaar waar ze bij de uitvoering van hun taken aan blootgesteld kunnen worden is iets anders dan namen die bekend worden door illegaal gelekte documenten, natuurlijk.
kodak @ThanosReXXX27 maart 2024 11:06
Het betalen maakt duidelijk dat het onder gewone omstandigheden al geen 'normaal' risico is. Men krijgt immers niet slechts betaald voor de risico's die in gewonere omstandigheden voor de maatschappij op gaan. En men krijgt ook niet spontaan slechts betaald voor een beperkt aantal risico's van de beroepen.

Het kunnen lekken van informatie en alle gevolgen van dien zal er waarschijnlijk onder vallen, juist omdat dat een duidelijk te erkennen risico is: informatie over brengt mensen in gevaar. En spionage (vorm van informatie lek) is een realistisch risico dat er aparte wetgeving op is.

Het stellen dat betalen en deze accepteren het erkennen van deze risico's is zorgr er niet voor dat een ander zijn gang mag gaan. De wet blijft gewoon van toepassing. Maar de betekenis van de wet kan er wel anders door opgevat worden. Omdat het als mogelijk slachtoffer bewust risico nemen meestal mee telt als belangrijke omstandigheid dat de verdachte niet alles maar valt aan te rekenen als deze kans als gevolg van het genomen risco heeft gegrepen.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 23:45]

ThanosReXXX @kodak27 maart 2024 11:15
Dat de betaling hoger of lager ligt is ook niet echt relevant. Het significante verschil is gevaar lopen dat vanzelfsprekend is vanwege de risico's van de missie zelf, omdat dit nu eenmaal riskante ondernemingen zijn, of gevaar lopen buiten de missie om, vanwege het feit dat iemand geheime documenten heeft gelekt waarbij jouw naam nooit bekend had mogen worden, DAT is het hele verschil. Dat is dus ook niet het bekende "risico van het vak", want het lijkt me niet dat je standaard meeneemt in de uitoefening van je geheime operaties, dat die gegevens wel eens gelekt zouden kunnen worden...
kodak @ThanosReXXX27 maart 2024 11:30
Net zoals een chirurg rekening zal houden dat er tijdens de operatie anderen risico vormen zal dat bij missies niet anders zijn. En voor realistische risico's betaald krijgen zonder bijkomende verantwoordelijkheid bewust van de risico's te zijn, of slechts wanneer dat uit komt, lijkt me niet van toepassing. Dan kon men namelijk ook gewoon het salaris verhogen.
ThanosReXXX @kodak27 maart 2024 13:06
Met alle respect maar ik denk toch dat je het niet goed ziet of niet wil of kan begrijpen dat eventueel lekken van documenten niet een soort van standaard ingecalculeerd risico is, want dat is het dus niet, anders zou het wel dagelijkse kost zijn.

De nu meermaals benoemde risico's van het vak voor actieve agenten vallen allemaal onder de noemer "je kunt gewond raken en/of komen te overlijden tijdens het uitvoeren van je missie", met de nadruk op tijdens de missie, en dus niet "je kunt om het leven komen als documenten eventueel gelekt worden door derden".

En voor de zoveelste keer: het gaat om ALLE info die gelekt is, wat dus mogelijk ook namen betreft van mensen die niet "in het veld" opereren maar gewoon op kantoor in een legerbasis of in het Pentagon en dergelijke, en die zouden onder normale omstandigheden nooit dezelfde risico's lopen als agenten in het veld.
kodak @ThanosReXXX27 maart 2024 15:17
Je toont op geen enkele manier aan dat het lekken niet te verwachten zou zijn door slechts te ontkennen of er vanuit te gaan van wat voor jou als voorvallen of aantallen genoeg is. Daarbij ga je niet in op de argumenten zoals dat het hoe dan ook valt te verwachten en er zelfs al jaren wetgeving is.

Het opzettelijk beperken van de omstandigheden om een standpunt te hebben lijkt me niet realistisch als we ondertussen erkennen dat de informatie over voorbereiding of tientallen jaren na afloop nog zo belangrijk zijn dat die beschermd worden. Dat gaat dan echt niet alleen om de plannen of gebeurtenissen zelf maar ook om de risico's voor de betrokken en afhankelijke personen. Of men erkend het risico voor de lange duur en krijgt betaald om dat te aanvaarden, of die betaling is voor beperkt risico wat dan duidelijk hoort te blijken. Het laatste is met de betaling, aparte wetgeving en maatregelen niet realistisch tenzij we met verschillende maten willen meten of van twee walletjes willen eten.
ThanosReXXX @kodak27 maart 2024 16:07
Je gaat denk ik de verkeerde kant op met je gedachten. Jij hebt het eerder over de mensen die bepalen, ik heb het nu juist over de mensen die de opdrachten moeten uitvoeren.

Die moeten ergens een aanval uitvoeren, of infiltreren bijvoorbeeld in een land of een regering en zullen zich daarbij wel degelijk bewust zijn van de actuele gevaren ten tijde van de uitvoering van die missies. Zij zelf zullen echter niet standaard incalculeren/rekening houden met gevaar voor eigen leven wat eventueel nog jaren later en nota bene in eigen land op zou kunnen treden. Misschien dat iemand in de staf dat tegenwoordig wel doet, gezien eerdere incidenten met terroristen en dergelijke, maar dat terzijde.

Het zijn doorgaans ook niet de hoger geplaatsten die gevaar lopen, want die zijn door hun hoge mate van beveiliging simpelweg niet te bereiken, ook niet door kwaadwillende terroristen, vandaar ook juist mijn eerdere voorbeeld van de steno typiste, om aan te geven dat juist die lagere regionen van betrokkenen in dit soort gevallen veruit het meeste risico lopen.

Overigens snap ik ook wel dat er wetgeving zal zijn omtrent het lekken van gevoelige informatie, maar dat betekent niet dat hier continu en bij elke veldoperatie door actieve mensen rekening mee wordt gehouden.

En ook doe ik niet aan het "opzettelijk beperken van omstandigheden om een punt te hebben", het is simpelweg een vrij logische conclusie dat je door klakkeloos maar een hele lijst geheime documenten te lekken ook mensen in gevaar kan brengen die in diezelfde documenten worden genoemd maar slechts een klein radertje waren in die hele operatie. En dan heb ik het nog niet eens gehad over eventueel onder een schuilnaam opererende agenten. Niet dat dit per sé in deze zaak van toepassing was, maar mijn voorbeelden die ik eerder al aangaf waren dan ook in algemene zin.

De VS is door deze hele zaak behoorlijk op hun tenen getrapt, en dat zal toch niet voor niets zijn, lijkt me. Als het echt allemaal wel mee viel of daadwerkelijk een soort van ingecalculeerd risico, dan hadden ze er wellicht ook niet zo'n zwaar punt mee gemaakt, dus dat op zich zou al iets moeten zeggen.

Maar goed, zo zie ik het, als ik alles in beschouwing neem. Bedenk ook dat die mensen die erover gaan veel tijd en geld in zo'n aanklacht moeten steken, en ook dat is niet voor niets, dus ergens moet het toch op zijn minst een gebeurtenis zijn geweest waar ze blijkbaar helemaal niet op bedacht waren.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 23:45]

kodak @ThanosReXXX28 maart 2024 14:44
Ik heb het opzettelijk niet slechts over mensen die bepalen. Dat mag ook duidelijk zijn uit de argumenten dat informatie over uitvoeren ook nog jaren bescherming heeft.
En dat extra geld voor risico's beperkt zich daarbij niet zomaar tot wie uitvoering doet. Dus dat toont extra aan dat het de risico's dus breed moeten worden gezien, zowel risico's van uitvoeren zelf, de risico's van het bedenken, van het afronden en van het jaren nog de informatie veilig beheren. Dar toont de wet ook aan.

We zijn het er over eens dat het een logische is dat lekken hier mensen in gevaar brengt. Maar juist omdat dit duidelijk is kunnen we ook niet ontkennen dat dit voor betrokken een onbekend risico is en de onzekerheid volledig op de lekker kunnen afschuiven. Dat is niet om het risico wat Assange voor anderen nam goed te praten. Het is belangrijk omdat het risico nemen nu eenmaal niet een kant op werkt. We lezen niet dat Assange grote moeite moest doen om aan de zeer belangrijke informatie te komen (en dus waarschijnlijk niet zo goed beschermd waren). We lezen niet dat er duidelijk gevaren zijn uitgekomen (wat dus niet zomaar valt aan te rekenen onder wetten die men wil toepassen) enz. Wel is duidelijk dat de VS niet zomaar voldoende eigen verantwoordelijkheid toont. Dat is ook waarom de rechter hier zelfs extra garanties moet gaan vragen voor basisrechten die in de EU of VK vanzelfsprekend zijn. En dat is best zorgelijk als we een rechtvaardige behandeling en (vermoedelijke) veroordelingen vereisen. Dan moeten we dus extra aandacht hebben dat het land en de betrokkenen eigen verantwoordelijkheid nemen om te oordelen. Daar hoort dus relativering over negatieve kanten bij die men zelf is begonnen of in stand heeft gehouden en te veel risico heeft genomen. Hoe vervelend het ook kan zorgen dat niet alles valt af te schuiven op Assange.
ThanosReXXX @kodak28 maart 2024 14:55
Ik ben het met je eens dat het feit dat het gelekt kon worden, niemand anders dan de VS zelf aangerekend kan worden, en sterker nog: laatst bij die jonge IT medewerker die bij het Pentagon werkte die opgepakt was omdat hij ook geheime info lekte om op te scheppen tegen zijn online gaming vrienden kon er weer zo maar informatie weggesluisd worden, dus er is wel degelijk ook kritiek te uitten op de VS zelf, wat dat betreft.

Maar, dat neemt nog steeds niet weg dat Assange een ingecalculeerd risico nam (ga ik vanuit) om overheidsdocumenten te openbaren, terwijl hij echt wel heeft moeten weten wat hij zichzelf daarmee op de hals haalde. Maar zijn allergrootste fout, en waarom het ook zo uit de hand is gelopen heb ik het idee, is om de info met derden te delen, die alles klakkeloos publiceerden, waardoor er in potentie onnodige risico's hebben kunnen ontstaan voor iedere persoon en instantie vermeld in die documenten.

Kortom: inderdaad valt niet alles op Assange af te schuiven, maar hij heeft nog steeds geheime documenten gestolen en gepubliceerd en/of laten publiceren, en dat is natuurlijk ook fout, al is de reden of de gedachte erachter, van het openbaren van fout handelende militairen, natuurlijk wel een juiste.

Het was alleen het geheel van hoe dit werd aangepakt, waarover valt te discussiëren, zelfs al heeft de VS zijn beveiliging niet op orde. Het is een beetje hetzelfde als dat ik geen goed slot (of geen slot) op mijn deur heb zitten: er kan dan veel makkelijker bij mij worden ingebroken, maar dat betekent niet dat het een open uitnodiging is of dat, al had ik mijn deur wagenwijd open staan, die inbreker opeens geen overtreding meer maakt.
Mitchelllll @ThanosReXXX26 maart 2024 23:08
Voor zover ik heb begrepen vane mensen die er wat van moeten weten is de enige schade dat andere regimes het voor hun propaganda kunnen gebruiken. Geen van de namen waren in actieve missies of hebben gevaar gelopen. Het gaat in deze vooral dat de VS deze klokkenluiders een signaal wil afgeven door dreigende hoge strafmaat. Let wel, vooral het leger werd door de documenten in diskrediet gebracht. Misdaden tegen de mens werden openbaard. Misschien had hij selectiever moeten zijn, maar de ‘schade’ en ‘risico’s’ voor ops zijn wel gedebunked. Zijn die jongens die zomaar op burgers schieten al veroordeeld? Die zie ik liever voor het gerecht.
ThanosReXXX @Mitchelllll27 maart 2024 09:30
Daar ben ik het ook mee eens, die misstanden moeten aangepakt worden, maar ik ga er ook vanuit dat, gezien de hoeveelheid gelekte info, en de daaraan gerelateerde niet gelekte info, er toch echt wel gegronde redenen zijn om dit soort illegaal publiceren van geheime documenten te bestraffen. Als het niet meer uit had gemaakt omdat het allemaal oude info was, dan hadden ze vast niet zo heftig gereageerd.
maartenvdezz @ThanosReXXX27 maart 2024 10:42
Niemand ontkent dat je inlichtingendiensten comprimitteert, maar die diensten hebben zelf niet gehandeld toen ze bijvoorbeeld de beelden wegmoffelden van onschuldige Irakeese burgers die alsof het een GTA-game is worden neergemaaid - met bijzonder vreemd commentaar. Dan is het goed dat er iemand opstaat die dat aan het licht brengt, en klokkenluiders zou je moeten beschermen. Overigens weet ik (en weet niemand waarschijnlijk) niet of er intern discussie over is geweest, of het intern al was aangekaart. Maar op z'n minst de persvrijheid en waarde meenemen in je aanklacht, USA! En überhaupt: waarom krijgt assange 175 jaar ipv de 30 voor het overtreden van de spionagewet en 20 voor het publiceren van staatsgeheimen? Waarom überhaupt voor de spionagewet, als hij alleen de publicist is? Zelfs het freaking UK hof wil nu garantie dat ie geen levenlang krijgt - omdat dat een oneerlijk proces zou zijn! Waar blijven de rechtszaken tegen en eventueel celstraffen voor de militairen die verkeerd gehandeld hebben? Lijken behoorlijke oorlogsmisdaden dit hoor. Zijn er nog meer van zulke idioten in het leger en daden bekend waarvan we de aandacht willen afleiden als ze bekend worden?

Overigens, laten we geen meningen +2'en als die geen additionele feiten bevat. Geldt voor mijn reactie, geldt voor Thanos' reactie.

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 23 juli 2024 23:45]

ThanosReXXX @maartenvdezz27 maart 2024 10:56
Begrijp me niet verkeerd, ik ben het volledig met iedereen eens wat betreft dat dit soort dingen bekend gemaakt moeten worden, en dat schuldigen gestraft moeten worden, maar zoals ik ergens eerder in deze discussie ook al aangaf, zijn er vele andere mensen bij dat soort operaties betrokken, waarvan vele vaak slechts een deel van de info krijgen, het enige deel dat zij ook nodig hebben om hun werk te kunnen doen..

Maar stel dat een terroristische organisatie uit een aangevallen land wraak wil nemen, dan is het voor hen waarschijnlijk al meer dan genoeg reden om ook de zijdelings betrokkenen (zoals bijvoorbeeld de door mij genoemde steno typiste) op te zoeken en te belagen, simpelweg omdat zij een order uitgetypt heeft en dus in hun ogen wellicht onderdeel is van het "Westerse kwaad genaamd de VS". En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de mensen op de facilitaire afdeling: je hebt daar teams die verantwoordelijk zijn voor het laden van de "payloads" van gevechtsvliegtuigen, maar in 9 van de 10 gevallen weten ze niet voor welke missie dat is; zij krijgen alleen te horen welke soort ammunitie er onder die vleugels of in het vliegtuig geplaatst moet worden.

Wat betreft de enorme verschillen in aantal jaren straf moet ik je het antwoord schuldig blijven, want ik heb geen idee, behalve dan dat dit wellicht bedoeld is als het stellen van een voorbeeld, met een afschrikwekkende werking. Of misschien ligt het ook aan het specifieke onderwerp, dus hoe gevoelig de geheime info was of nog steeds is, want daar zitten natuurlijk ook gradaties in.
maartenvdezz @ThanosReXXX27 maart 2024 11:11
Dan zitten we op zich redelijk op dezelfde lijn, behalve dat ik wat meer verontwaardigd ben over de selectieve houding van DOJ (openbaar ministerie). Die lijkt oneerlijk en politiek, en dat lijkt het UK-hof ook te vinden. En gezien de grote misdaden van het leger die zijn aangekaart vind ik dat écht niet kunnen. Pak die dan ook aan. En maak een aanklacht van 350 jaar voor Guardian journalisten, als je consequent "recht" bent. Of beter: houd je bij de maximale celstraf voor publicatie, want assange en Leigh/Harding hebben geen van allen ge"spioneerd".

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 23 juli 2024 23:45]

ThanosReXXX @maartenvdezz27 maart 2024 11:24
Het doet me een beetje denken aan die jonge gast van niet zo lang geleden, die ook opgepakt is omdat hij tijdens het online gamen geheime info lekte, over het Pentagon geloof ik, waar hij werkt, en die zal waarschijnlijk ook wel een behoorlijk onevenredige straf krijgen. Enige verschil is dat die gast het deed om op te scheppen zonder na te denken over mogelijke gevolgen, terwijl ik me niet kan indenken dat Assange het niet heeft kunnen incalculeren.
ThanosReXXX @Lord Anubis27 maart 2024 09:20
Die data stond in die documenten, maar die zijn toch echt door Assange en co naar buiten gebracht. Het zou helemaal nergens op slaan als het leger, de CIA, de FBI of de Secret Service hun eigen mensen in gevaar zou brengen. In Amerika heersen namelijk geen toestanden waarbij belangrijke mensen ineens uit ramen vallen en dergelijke, zoals in Rusland. In de VS nagelen ze je liever publiekelijk aan de schandpaal.
cariolive23 @Lord Anubis26 maart 2024 17:45
Begin dan eens in eigen huis, in Nederland. Dat heeft er nog steeds moeite mee om de misstanden in WW2, Indonesië en/of Suriname toe te geven. Daar zijn onze vaders, moeders, opa's en oma's (indirect) nog bij betrokken geweest!

Zo is mijn opa uitgezonden naar Indonesië en vervolgens zwaar getraumatiseerd terug gekomen. Hij heeft daar dingen meegemaakt die niet door de beugel kunnen.

Leuk en aardig dat je (in dit geval) naar de VS wijst, maar begin eens in Nederland. (wat niet wil zeggen dat de VS ook wat werk te doen heeft)
Stoney3K
@cariolive2326 maart 2024 21:04
Begin dan eens in eigen huis, in Nederland. Dat heeft er nog steeds moeite mee om de misstanden in WW2, Indonesië en/of Suriname toe te geven. Daar zijn onze vaders, moeders, opa's en oma's (indirect) nog bij betrokken geweest!
Daar heeft onze overheid totaal geen moeite mee.

Waar ze moeite mee hebben, is dat bepaalde groepen dan direct verwachten dat ze daardoor recht hebben op een schadeloosstelling, voor misstanden die generaties geleden zijn gebeurd. Dat zie je nu met de excuses voor het slavernijverleden waar eerst door KOZP uitdrukkelijk gezegd werd dat het niet om geld ging, en er nu eisen gesteld gaan worden over herstelbetalingen.

De overheid wil best de verantwoordelijkheid nemen voor zaken die inmiddels een eeuw geleden zijn gebeurd, maar dat staat los van de aansprakelijkheid.
Lord Anubis @cariolive2327 maart 2024 16:36
Klopt 100% wat je schrijft. Alleen hier is Amerika in het daglicht die beweringen uit naar anderen.
3raser @Cergorach26 maart 2024 15:14
Volgens mij ben je in de war met Edward Snowden. Julian Assange heeft nooit voor een veiligheidsdienst gewerkt.
HellboyFromHell @Cergorach26 maart 2024 15:49
De overheid voerde illegale operaties uit. Natuurlijk schrijven ze hier intern gedetailleerde rapporten over. Ze beschrijven hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe ze tot de keuze voor illegale handelingen zijn gekomen, welke wetten overtreden werden, en hoe ze dit geheim willen houden omdat het strafrechtelijk als misdaad wordt beschouwd. (want ze willen allemaal hun baan houden uiteraard.)

Het is een beetje hetzelfde als documenten met illegale bewijzen vinden van een georganiseerde criminele organisatie, deze (dreigen te) publiceren, en dat de desbetreffende maffia daarna wraak wilt nemen, dmv bomaanslagen of ontvoering ed..

Alleen is in dit geval de georganiseerde criminele organisatie de overheid. En die overheid dreigt nu met repercussies eerst als zijnde dreigmiddel, en nu uit wraakneming/revanche. (en als afschrikmiddel natuurlijk maargoed..)

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 23 juli 2024 23:45]

Ozzy @Vinnie.123426 maart 2024 14:44
Snowden zit niet opgesloten hoor. Hij is overigens wel een staatsburger van een land waar defenestratie bovengemiddeld vaak voor lijkt te komen.
k995 @Vinnie.123426 maart 2024 15:53
Held misschien ooit maar later in de zak van rusland geen idee of hij omgekocht is of zijn eigen politieke overtuiging was.
Skiddie @Vinnie.123426 maart 2024 18:26
Neen dat is ie niet. Een narcissist is ie wel. Openheid prediken en zijn eigen winkel zo troebel houdens als mogelijk? Namen van ICT specialisten misbruiken om jezelf belangrijker te laten voorkomen? Het was hem nooit om de waarheid te doen, maar om de aandacht, de macht, de poen. Je ziet vandaag de dag nog altijd zijn oogjes glinsteren als ie ziet hoeveel peons hem steunen.

Zijn rol bij de amerikaanse verkiezingen niet vergeten. Enkel leaks van de dems releasen? Echt niks van de olifantjes? Komaan he.
Cilph @Vinnie.123426 maart 2024 14:25
Ik had hem een held genoemd als hij niet op een gegeven moment politiek ging bedrijven door heel selectief bepaalde informatie te openbaren en andere informatie niet.
AkaAlias @Cilph26 maart 2024 15:05
Meh.. Elke krant kiest elke dag wat ze wél of niet publiceren.
3raser @AkaAlias26 maart 2024 15:12
Maar er zijn honderden kranten, dus hoeveel invloed heeft het als een krant een keer iets niet publiceert?
Verwijderd @3raser26 maart 2024 15:28
Veel kranten in Nederland vallen toch onder dezelfde (buitenlandse) vlaggen? Met DPG (Trouw, Volkskrant, AD, Nu.nl en stapel grote lokale kranten) en Mediahuis (NRC, Telegraaf, stapel grote lokale kranten) heb je de meeste kranten en lezers wel gehad. Ik blader ze allemaal regelmatig door, maar vind er veel erg op elkaar lijken qua toon en soort berichtgeving.

Geen idee hoeveel autonomie ze in de praktijk hebben, maar aangezien het toch om de centjes gaat zullen ze allemaal wel degelijk vergelijkbare (globale) instructies van bovenaf krijgen hoe en waarover ze moeten/mogen publiceren :)
Kingjohn55 @Verwijderd26 maart 2024 15:37
Ik weet niet of jij de kranten leest maar ik heb daar toch een heel andere mening over, telegraaf met bijvoorbeeld trouw vergelijken qua berichtgeving????
Sorry je bladert ze door.
Verwijderd @Kingjohn5526 maart 2024 15:47
Daarom zeg ik ook dat ik er veel op elkaar vind lijken, niet dat ze allemaal hetzelfde zijn :) Tuurlijk hebben ze eigen doelgroepen die ze tevreden moeten houden en daardoor ander taalgebruik en layout. Maar dat er eigenlijk maar zo weinig zelfstandige kranten zijn en dat de meeste niet eens in Nederlandse handen zijn, baart me wel zorgen.
Vexxon @zokandiewelweer26 maart 2024 14:58
Klopt maar hij koos wel specifiek welke putdeksel wel en welke hij niet opende op een gegeven moment.
Seth_Chaos @Vexxon26 maart 2024 15:10
Is dat niet ook gewoon wenselijk? Ik kan me voorstellen dat je zaken die mensen in gevaar brengen niet zomaar openbaard.
Vexxon @Seth_Chaos26 maart 2024 15:43
Ik kan me voorstellen dat je zaken die mensen in gevaar brengen niet zomaar openbaard.
Daar leek hij anders totaal geen problemen mee te hebben:
Julian Assange put lives at risk by publishing secrets - US

Ik kan me ook voorstellen dat hij vanuit bepaalde hoek een zak geld of asiel krijgt en alleen putdeksels opentrekt waar die hoek bij gebaat is.
Tomatoman @zokandiewelweer26 maart 2024 15:47
Alle media-info. Dat is nogal een beschuldiging, waarmee je iedere verslaggever en iedere nieuwsdienst regelrecht beschuldigt van manipulatie of kritiekloos overnemen van informatie van veiligheidsdiensten. Als je zo’n grote beschuldiging doet, kun je de onderbouwing van de beschuldiging niet achterwege laten in je reactie.
k995 @zokandiewelweer26 maart 2024 15:54
Sorry maar dat zijn gewoon feiten dat hij zelf/wikileaks ook niet ontkent.
AkaAlias @Vinnie.123426 maart 2024 15:04
Vergeet Manning niet.
Kletskous @Vinnie.123426 maart 2024 17:43
Inderdaad en het gevaarlijkste aan deze heksenjacht is dat er waarschijnlijk nooit meer een journalist zich zal wagen aan het onthullen van (oorlogs)misdaden. https://www.theguardian.c...-should-not-be-extradited
Stoney3K
@Kletskous26 maart 2024 21:12
Inderdaad en het gevaarlijkste aan deze heksenjacht is dat er waarschijnlijk nooit meer een journalist zich zal wagen aan het onthullen van (oorlogs)misdaden. https://www.theguardian.c...-should-not-be-extradited
Dat is natuurlijk ook grotendeels aan Assange zelf te wijten. Als hij niet heel hoog van de toren blies over zijn 'cablegate' en in plaats daarvan de vrijgekomen berichten op een discrete manier aanbood aan de media, dan was er veel minder aan de hand geweest, en dan had de VS ook misschien geen heel groot theaterproces ervan gemaakt alsof hij 'enemy of the state' nummer 1 is. Zijn grote fout was dat hij zelf heel grandioos met de eer wilde strijken en als held tegen Het Grote Geheim verheerlijkt wilde worden.

En door dat grote theaterproces krijg je inderdaad dat andere klokkenluiders of onderzoeksjournalisten worden afgeschrikt. Wat overigens wel in het belang is van de VS, want die doen een hoop zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De "War on Truth" is zeker een ding aan die kant van de plas.

Als klokkenluider moet je niet verwachten dat je elke week je verhaal mag doen bij de talkshows, je moet een beetje 'off the grid' blijven. Dat is helaas de prijs die je ervoor moet betalen.
Caelestis @Vinnie.123427 maart 2024 12:17
Om een klokkenluider te zijn moet je wel eerst bij het bedrijf/instantie werken waar de data vandaan komt.

Een data dump site beheren valt niet onder de norm klokkenluider.
De klokkenluiders zijn in dit geval Chelsea Manning en Edward Snowden.
Verwijderd @Vinnie.123426 maart 2024 15:36
Het probleem is dat politie,FBI , CIA etc, noem maar op zich niet aan de Wet houden.
Tuurlijk criminaliteit moet je wel aanpakken, maar wel volgens de regels. Als je als handhaver je boekje te buiten gaat dan is het einde zoek en wie is er dan de echte crimineel?

En vooral Amerika is daar echt slecht in. Er zijn zoveel bewijzen dat mensen daar vast zitten voor een misdaad welke zij niet hebben gedaan. Als je uit handen blijf van de politie gaan ze zelf bewijzen planten en je arresteren. Leuk om te luisteren zijn de podcast van Michael Franzese hierover.
cariolive23 @Verwijderd26 maart 2024 17:47
Ach, in Nederland heb je de Belastingdienst. Hebben met opzet maar een paar duizend gezinnen de vernieling in geholpen.
Source90 @cariolive2327 maart 2024 07:25
Totaal niet te vergelijken. Lees je überhaupt eerst eens in, in de toeslagenaffaire, anders had je wel MinSZW genoemd ipv BD.
Verwijderd 26 maart 2024 14:21
Die arme man zit al vele jaren 'gevangen', is niet veel meer van hem over.. :/ Precies wat ze willen bereiken denk ik, dat er niet nog iemand erover peinst om te laten zien wat de VS zoal uitvreten wat niet door de beugel kan. Zodat de schone schijn opgehouden kan worden dat ze 'the good guys' zijn en andere landen 'the bad guys' die ze rechtmatig mogen aanvallen.
Jerie @Verwijderd26 maart 2024 16:00
Hij heeft staatsgeheimen van een bevriende mogendheid (Australië <-> VS) gelekt, en heeft zich in laten pakken door de Russen. Opvegen en wegstoppen.
Verwijderd @Jerie26 maart 2024 20:39
Die staatsgeheimen bevatten dan wel bewijs van beestachtig gedrag van die bevriende mogendheid, wat het daglicht niet kan verdragen. Je kan de Russen beschuldigen van immoreel gedrag maar daar heeft de VS ook een handje van, alleen stiekem om daarna met een prodent-glimlach alles te ontkennen.

Aangezien hij de vuile was van de VS heeft buitengehangen wordt dat uiteraard meteen toegejuicht door de tegenstanders van de VS. Maar dan hoeft hij niet nog niet meteen pro-Rusland te zijn, dat is veel te zwart-wit. Dan mag je nooit iets slechts zeggen over je eigen of bevriende land(en). Juist dat lijkt me meer iets voor China of Rusland: heb je kritiek of graaf je als journalist iets te diep? Hup, de bak in zonder proces of een kopje kleiner. Klokkenluiders en journalisten zouden in het Westen toch hopelijk meer bescherming moeten hebben.
Jerie @Verwijderd26 maart 2024 22:13
Die staatsgeheimen bevatten dan wel bewijs van beestachtig gedrag van die bevriende mogendheid, wat het daglicht niet kan verdragen.
Nee, dat is niet waar. Sommige van deze staatsgeheimen bevatten bewijs van onacceptabel gedrag. Met name in het begin. Er zijn ook heel veel zaken gelekt gewoon omdat hij die data heeft verkregen. Zoals bijvoorbeeld diplomatieke kabels.

Later (toen hij het halve editiorial team van Wikileaks weg had getreiterd) heeft hij documenten unredacted uitgebracht, en is hij samen gaan werken met de Russen.
Je kan de Russen beschuldigen van immoreel gedrag maar daar heeft de VS ook een handje van, alleen stiekem om daarna met een prodent-glimlach alles te ontkennen.
Typische Whataboutism, enorm geestig om te lezen van iemand met een Russische naam. De VS is een democratische rechtsstaat; terwijl in Rusland momenteel vier van terrorisme verdachte gevangenen worden gemarteld, Rusland genocide pleegt in Oekraïne, en honderdduizenden kinderen heeft ontvoerd.
Aangezien hij de vuile was van de VS heeft buitengehangen wordt dat uiteraard meteen toegejuicht door de tegenstanders van de VS. Maar dan hoeft hij niet nog niet meteen pro-Rusland te zijn, dat is veel te zwart-wit. Dan mag je nooit iets slechts zeggen over je eigen of bevriende land(en). Juist dat lijkt me meer iets voor China of Rusland: heb je kritiek of graaf je als journalist iets te diep? Hup, de bak in zonder proces of een kopje kleiner. Klokkenluiders en journalisten zouden in het Westen toch hopelijk meer bescherming moeten hebben.
Ja, hij heeft ook (ogenschijnlijk) zuivere intenties gehad. De doofpotaffaire mbt de Apache die op journalisten schoot bijvoorbeeld. Vervolgens is Assange doorgeschoten. Want hij heeft door unredacted documenten uit te brengen mensen willens en wetens in gevaar gebracht, en hij heeft verkiezingen VS beïnvloed door e-mails te lekken (waar we nu nog steeds de vruchten van plukken; dankzij president Trump heeft de VS hals over kop Afghanistan moeten verlaten en is de GOP een stropop van Trump verworden). Dat heeft geen drol met onderzoeksjournalistiek te maken maar met computervredebreuk en schenden van staatsgeheimen van bevriende mogendheid (en lid FVEY). Het manipuleren van het democratische proces is bovendien ook ernstig.
Hup, de bak in zonder proces of een kopje kleiner.
..maar dat schreef ik niet. Hij mag van mij wel een eerlijk proces krijgen. Alleen is er in VS een wet uit tijd van WOI die er voor gaat zorgen dat hij hangt.
Verwijderd @Jerie26 maart 2024 22:34
De VS is een democratische rechtsstaat terwijl in Rusland momenteel vier van terrorisme verdachte gevangenen worden gemarteld, Rusland genocide pleegt in Oekraïne, en honderdduizenden kinderen heeft ontvoerd.
Kijk, dat vind ik nu weer geestig :+ De VS vallen - om maar eens een voorbeeldje te noemen - op basis van leugens Irak binnen, en mollen 300.000 onschuldige inwoners daar en laten het land in puin achter. Voor wat? Macht? Olie? Inkomsten voor de militairy complex? In mijn ogen zijn ze net zo erg als de Russen. Alleen zijn het onze vrienden dus dan zien we 'misstapjes' zoals dat natuurlijk door de vingers.
..maar dat schreef ik niet.
Opvegen en wegstoppen doe je meestal met afval op de grond en niet met een mens, dus tja, dat klinkt niet bepaalt alsof je daar een eerlijk proces mee bedoelde.. Playing with words, kun je alle kanten mee op, maar vooruit, ik geloof je :)
Jerie @Verwijderd27 maart 2024 14:49
Ja, vind jij het geestig dat Rusland genocide pleegt in Oekraïne? Dat Poetin het Oekraïense volk niet erkent als zodanig? Dat er volgens Poetin niet zoiets is als een Oekraïense cultuur? Nou, ik niet.

Het is helemaal niet in het belang van VS om onschuldige Irakezen af te maken. De oorlogsmisdaden gepleegd in Irak zijn excessen; niet structureel. Bovendien zijn burgerdoelen geen doel geweest. De VS heeft geen Irakese kinderen ontvoerd naar de VS. Als jij denkt dat de oorlog in Irak zelfs met de meest kwade intenties net ze ernstig is als de afschuwelijke wreedheden van meneer Poetin (die praktisch een crimineel netwerk runt onder de schaduw van de Russische staat) dan ben je wat mij betreft ver heen.

Anyway, hoe zie je deze rechtszaak voor je? Ik denk dat deze zaak juridisch eenvoudig te bewijzen gaat zijn. Alleen al de Espionage Act 1917. Computervredebreuk. Beïnvloeding verkiezingen gaat nog meest lastige zijn. Maar we weten dat hij Wikileaks was. Hij gebruikte zelfs sockpuppets om met zichzelf te arguen. Het is uitgebreid gedocumenteerd. Als hij geluk heeft, dan volgt niet de doodstraf wegens hoogverraad. Hetzelfde geldt ook voor Snowden.
mjtdevries
@Jerie27 maart 2024 13:15
Ja, hij heeft ook (ogenschijnlijk) zuivere intenties gehad. De doofpotaffaire mbt de Apache die op journalisten schoot bijvoorbeeld.
Dat was bepaald niet met zuivere intenties.
Want de video die ze uitgebracht hebben suggereerde dat het schietgrage gekken waren in die Apache.
Maar de volledige video liet een totaal ander beeld zien: Piloten die hun best deden om burgerslachtoffers te voorkomen en een aantal minuten daarvoor niet schoten omdat er burgers in de buurt liepen. En pas schoten op het moment dat zij dachten dat er alleen strijders in beeld waren. (Er liepen ook strijders gezamenlijk met de journalisten op). Op een moment en plaats waarvanuit amerikaanse soldaten op dat moment onder vuur werden genomen.
mjtdevries
@Jerie27 maart 2024 13:18
Alleen is er in VS een wet uit tijd van WOI die er voor gaat zorgen dat hij hangt.
Welke wet is dat dan?
De wetten en jurisprudentie in de VS laten juist heel duidelijk zien dat journalisten gestolen staatsgeheimen mogen publiceren.
Uiteraard mogen ze die niet zelf stelen.

De vraag voor Assange is eerder of een rechter de wet zal toepassen of negeren.
Want we zien de laatste tijd nogal veel activistische rechters die de wetten negeren en ongrondwettelijke uitspraken doen.
Jerie @mjtdevries27 maart 2024 13:43
Dezelfde wet die is toegepast op Chelsey Manning, Reality Leigh Winner, Jack Teixeira, ... https://en.wikipedia.org/..._Act_of_1917#21st_century

De vraag is of Assange een journalist was. Ik denk het niet...
mjtdevries
@Jerie27 maart 2024 13:50
Chelsey Manning heeft zelf die informatie gestolen en gelekt naar Assange die het vervolgens publiceerde.

Zoals ik al eerder aangaf is er in de VS een gigantische verschil tussen het zelf stelen van die informatie.
En het publiceren van geheime informatie die een ander heeft gestolen.

En in de VS ben je heel snel een journalist. Als jij journalistieke activiteiten doet, dan ben je een journalist.
Je hoeft niet ergens ingeschreven te staan als journalist of iets dergelijks.
Jerie @mjtdevries27 maart 2024 14:34
Een journalist volgt een ethische code. Daarbij is het zaak dat je geen onnodig schade berokkend aan betrokkenen. Toen dhr. Assange Wikileaks nog alleen runde, heeft hij niets meer zwartgelakt maar lukraak complete documenten de wereld in geslingerd. Hierdoor zijn bijvoorbeeld mensen in Afghanistan in gevaar geraakt. Het is niet voor niets dat een Woo of FOIA verzoek zo lang duurt. Dat heeft te maken met de nodige zorgvuldigheid.
Superstoned @Verwijderd26 maart 2024 14:25
Absoluut. Het is ook bizar hoe weinig Australië doet om hem te helpen maar ja die hebben ook een hopeloos slechte record als het gaat om het beschermen van whistleblowers - die gaan meestal de cel in.
JakkoFourEyes @Superstoned26 maart 2024 16:24
Tja, Australië flikt soortgelijke dingen zelf ook, dus echt verrassend is het niet. Zie David McBride
NoTechSupport @Verwijderd26 maart 2024 15:01
Het is dubbel voor de VS, enerzijds is het als signaal naar anderen inderdaad ideaal dat het zo'n dramatisch en langgerekt proces is, anderzijds is het afgang dat ze hem niet kunnen raken terwijl hij in een bevriend land zit. De hele situatie is voor voor hem persoonlijk natuurlijk een drama. In het Oude Rome pleegde sommigen zelfmoord zodat de vijand je niet kon gebruiken voor zijn doelen (ik beveel het niemand aan).

In welke mate is persvrijheid van toepassing op spionage activiteiten is wel een relevante vraag. Als iemand die de democratie genegen is zegt mijn buikgevoel dat alles onder de persvrijheid moet vallen. Pragmatisch gezien speelt niemand volgens die regels. Als hij info over Russische spionageactiviteiten had gelost hadden ze hem al op een trage manier laten sterven in zijn ambassade. Ik denk niet dat de Chinezen vriendelijker zouden zijn.
pepsiblik @Verwijderd26 maart 2024 14:43
Is ook voor een deel zijn eigen schuld. Dit had allang over kunnen zijn, maar Assange en zijn advocaten houden vanalles op en ook die episode dat ie een ambassade ging zitten heeft hem niet geholpen.
Lord Anubis @pepsiblik26 maart 2024 15:14
Rare gedachte. Hij maakte zich zorgen over zijn veiligheid en dat was/is niet onterecht. Dat het dan letterlijk allang over zal zijn voor hem vind ik ook beetje cru. Vind eerder dat die man een medaille moet krijgen om de misstanden onder de aandacht te brengen. De US zit weliswaar op eerste rij met het roepen naar anderen maar achter de coulissen….
3raser @pepsiblik26 maart 2024 15:16
Je bedoelt dat hij allang de doodstraf had kunnen krijgen als zijn advocaten hem niet uit Amerika weg zouden houden. Vervelende advocaten ook altijd. 8)7
pepsiblik @3raser26 maart 2024 18:35
Hij komt helemaal niet in aanmerking voor de doodstraf. En ja, als je misdaden begaat en je wordt gepakt, dan moet je op de blaren zitten. Gerechtigheid heet dat. Hij had hetzelfde effect ook wel op een andere manier kunnen bereiken die niet zoveel andere levens in gevaar zou hebben gebracht.
dakka @latka26 maart 2024 15:01
Om eerlijk te zijn, Chelsea Manning hing 90 jaar boven het hoofd, en heeft er uiteindelijk ≈7 jaar van moeten uitzitten, niet dat dat geen marteling was, en de advocaten van Assange er ook naar wijzen dat hij dat niet zou volhouden, maar er bestaat inderdaad een reële kans dat dit allemaal over had kunnen zijn.
JakkoFourEyes @dakka26 maart 2024 16:31
Dat vind ik ergens toch een rare gedachtegang. "Zo erg is de straf uiteindelijk niet, dus doe maar even". Alsof het feit dat ie hiervoor bestraft wordt niet het hele punt is.
pepsiblik @JakkoFourEyes26 maart 2024 18:37
Maar hij heeft het toch gedaan? Willens en wetens de wet gebroken? En terloops Manning erin mee gemanipuleerd. Het gaat alleen nog maar over of er verzachtende omstandigheden waren (en die zijn er!).
WhatsappHack
@pepsiblik26 maart 2024 20:07
Wat heeft hij tegen de wet gedaan en waarom staat zijn schuld daarin al vast? Als dat het uitgangspunt van een proces is dan klinkt dat inderdaad niet bijster eerlijk en grondwettelijk.
pepsiblik @WhatsappHack27 maart 2024 05:01
Hij heeft staatsgeheimen ontvreemd en gepubliceerd. Dat heeft ie zelf toegegeven.
mjtdevries
@pepsiblik27 maart 2024 13:09
Gepubliceerd ja. En dat is in de VS voor journalisten toegestaan.
Ik kan me niet herinneren dat ie ooit heeft toegegeven dat hij zelf staatsgeheimen ontvreemd heeft.
pepsiblik @mjtdevries27 maart 2024 13:51
Staatsgeheimen publiceren is zeer zeker niet legaal, ook niet voor journalisten. Bovendien is het maar de vraag of hij überhaupt een geaccrediteerde status heeft als journalist. Werkte hij voor een krant of persbureau?
mjtdevries
@pepsiblik27 maart 2024 14:27
In de VS hoef je niet geaccrediteerd te zijn als journalist om voor de wet een journalist te zijn.
Zodra je journalstieke activiteiten doet ben je in de VS een journalist.

En er zijn in het verleden in de VS heel vaak staatsgeheimen gepubliceerd door journalisten. Daar is ruim voldoende jurispridentie over.
Kletskous @Verwijderd26 maart 2024 18:23
Inderdaad en de VS had zelfs een plot om Assange te kidnappen of te vermoorden, maar dat verhaal mag niet meer ingebracht worden in het hoger beroep in het VK. https://openbaararchief.n...nde-moord-julian-assange/

Deze vervolging is echt de nagel aan de kist van de persvrijheid.
R4gnax
@Verwijderd26 maart 2024 21:58
Heb iemand anders eens eerder horen zeggen:
there is no good, there is no bad - there is only ugly.

Zaken zoals die van Assange bevestigen dat wereldbeeld eigenlijk.
Loen 26 maart 2024 14:50
Ik blijf dit een lastig verhaal vinden. Persvrijheid is een groot goed, maar er bestaat ook zoiets als responsible disclosure. Ook de pers zou zich daar enigszins aan moeten houden en de meesten doen dat ook.

Wikileaks heeft voldoende aan de kaak gesteld wat overduidelijk aan de kaak gesteld moest worden, maar de manier waarop is daarnaast ook zeker niet altijd responsible gebeurd. Dat valt hem m.i. wel aan te rekenen, maar *zeker* niet met 175 jaar gevangenisstraf, doodstraf, oid.

Vind het prima als jullie dat niet met me eens zijn overigens, maar ik vond dat ik wat tegenwicht kon bieden op iedereen die hem enkel een held noemt.
JeanB42 @Loen26 maart 2024 14:58
Als het hem uitsluitend om het aan de kaak stellen van misstanden was gegaan, dan had hij niet allerlei staatsgeheimen en namen van mensen die problemen hebben gekregen, gepubliceerd.

Het is volstrekt terecht dat Assange terecht staat. Zo'n straf van meer dan 100 jaar kan ik ook weinig mee, maar de impact van de door hem gelekte informatie is groot, en dan hebben we het niet over de misstanden. Daar was hij vermoedelijk wel mee weggekomen.
dmantione
@Loen26 maart 2024 15:04
Eens, maar de straf moet naar ratio zijn van de overtreding. Dat de vraag over de doodstraf überhaupt op tafel ligt zegt al dat de man onevenredig zwaar gestraft gaat worden. Er is ook geen enkele blijk dat er een weging plaatsvindt tussen de ernst van de misstanden die hij heeft geopenbaard en de gevoeligheid van de informatie anderzijds. Er wordt enkel gekeken naar het feit dat het om geheime informatie ging, enkel daarop is de vervolging gebaseerd.
Zobat @Loen26 maart 2024 16:45
De man wordt vervolgt voor het publiek maken van amerikaanse oorlogsmisdaden. De boodschapper wordt vervolgt door de dader. Ik heb er geen woorden voor dat mensen dit goed lopen te praten.
Loen @Zobat26 maart 2024 16:50
Maar dat valt volgens mij weer onder whataboutism... Ik praat geenzins goed wat er gebeurt is aan die kant, maar dat is een andere zaak. Natuurlijk zouden daar verantwoordelijkheden gedragen moeten worden en dus verantwoordelijken berecht. Neemt niet weg dat Julian ook niet iets fout heeft gedaan.
Zobat @Loen26 maart 2024 18:16
Sinds wanneer heeft een misdadiger het recht, een journalist te veroordelen voor het publiceren van die misdaden? Het is in principe zelfs de plicht van journalisten om daar over te berichten.
Blokker_1999
@Zobat26 maart 2024 19:26
We hebben het hier niet over een misdadiger. Een staat op zich kan geen misdaden plegen. Daar zijn uiteindelijk altijd mensen voor verantwoordelijk, en die mensen worden in een rechtstaat ook verantwoordelijk gehouden voor hun daden.
Stoney3K
@Blokker_199926 maart 2024 21:21
en die mensen worden in een rechtstaat ook verantwoordelijk gehouden voor hun daden.
Dat gaat natuurlijk alleen op als die rechtsstaat op zich rechtvaardig is en er dus geen wet is die juist de daders beschermt.

En ik durf wel te stellen dat de rechtsstaat in de VS verre van rechtvaardig is ingericht. En helaas is er geen hoger gerechtshof om de VS (of de mensen binnen de overheid) daarvoor aan te klagen, het Amerikaanse volk heeft er bewust voor gekozen om de rechtsstaat zo in te richten.
Zobat @Blokker_199927 maart 2024 02:10
"We hebben het hier niet over een misdadiger. "

Dat zijn we dan eens,
cariolive23 @Zobat26 maart 2024 17:53
Is in Nederland toch niet anders? Denk aan Indonesië, werden burgers ook simpelweg doodgeschoten door Nederlandse soldaten. Omdat het kon.
Hwdok 26 maart 2024 14:39
Het vrije Westen is niet zo vrij, democratisch en mensenrechten lievend zoals velen denken.
Men mag hier nog een beetje buiten de lijnen kleuren zolang het de hogere belangen niet schaad.
Vooral de VS is daar een voorbeeld van.
hans235 @Hwdok26 maart 2024 15:00
Dat klopt, maar democratie is wel het meest vrije bestuursvorm die we op dit moment op de aarde kennen.
DanielChopin 26 maart 2024 14:21
Triest dat deze held waarschijnlijk de rest van zijn leven achter de tralies moet.
AkaAlias 26 maart 2024 14:22
Het is ronduit schandalig dat deze man überhaupt ooit in het gevang is gezet. Misselijkmakend!
The Zep Man
26 maart 2024 14:50
Het Britse Hooggerechtshof wil onder meer garanties van de Verenigde Staten dat Assange niet de doodstraf krijgt als hij wordt veroordeeld.
"OK."

*twee weken na uitlevering*

"Hij pleegde zelfmoord in zijn cel. Hij was op suicide watch, maar de bewakers waren er net even niet en de camerabeelden zijn spoorloos. Komt wel vaker voor. Wij noemen dat een Epsteintje."

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 23:45]

beantherio 26 maart 2024 15:58
Er wordt de indruk gewekt dat Assange voor de rest van zijn leven achter tralies gaat verdwijnen, maar afgaande op zaken zoals die van Chelsea Manning vraag ik me af of Assange's verblijf in de Ecuadoriaanse ambassade + de duur van zijn detentie in een Britse cel niet aanzienlijk langer zal blijken te zijn dan een eventuele gevangenisstraf in de VS. Feitelijk zit ie al 12 jaar achter tralies terwijl Manning uiteindelijk maar 7 jaar heeft vast gezeten.
Verwijderd @beantherio26 maart 2024 23:22
"U gaat waarschijnlijk 175 jaar de gevangenis in. Of misschien na 5 jaar gratie. We zullen zien!"

Hmm, ik weet niet of ik het erop zou wagen :P
beantherio @Verwijderd27 maart 2024 10:16
Manning werd destijds vervolgd over overtredingen waar oorspronkelijk een maximum van 136 jaar gevangenisstraf op stond. Ze kreeg uiteindelijk 35 jaar opgelegd waarvan ze er (zoals ik al aangaf) 7 jaar heeft uitgezeten. Aantallen zoals die genoemd worden als maximum pakken in het Amerikaanse rechtssysteem in de praktijk vaak veel lager uit.
evandj 27 maart 2024 11:54
Het klopt dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd maar wat Assange heeft gedaan zijn ook misdaden, nu mag je zoveel roepen dat hij het deed voor de goede zaak dat maakt het niet goed. Ik zou hem zeker geen held noemen eerder een lafaard. Hij heeft alles gelekt en is dan gevlucht naar ambassades die geen uitleveringen deden. Als je toch zo rechtvaardig wil zijn neem dan uw verantwoordelijkheid op. Ging zich verstoppen in ambassade van Ecuador en heeft het daar ook zo bont gemaakt dat ze hem hebben buiten gehaald met de politie.

Vraag eens aan de militairen van wie hij hun gegevens heeft gelekt dat zij daar zo blij mee zijn, dat zij het zo rechtvaardig vinden of vinden jullie dat mensen die in een controlekamer van het Amerikaanse leger zitten en een luchtaanval moeten uitvoeren dan maar moeten weigeren in plaats van te doen waarvoor ze getraind zijn, bevelen uit te voeren. Pers vrijheid is één ding maar waar stopt het en die pers vrijheid is ook niet consequent, als je kijkt naar België, misschien kennen jullie in Nederland de zaak van de Reuzegommers niet maar hun naam werd nergens vermeld in de pers maar van militairen mag het dan wel of mensen in Afghanistan die de Westerlingen hebben geholpen, die hun naam mag dan wel overal vermeld worden, als ze dan vermoord worden door de Taliban hebben ze het zelf gezocht zeker, de pers vindt nooit dat ze bloed aan hun handen hebben en dat zij niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden. Pers vrijheid en vrijheid van meningsuiting praat niet alles goed. Dus voor mij mag hij gerust rotten in de diepste donkerste cel die er bestaat.
himlims_ 26 maart 2024 14:17
Leeft hij nog :X
JurGor @himlims_26 maart 2024 14:22
Ze hebben 't 'm gevraagd: "hoest?". Dat was precies zijn antwoord...
The applicant, who is currently in custody
in HMP Belmarsh, asked us for permission to attend the hearing. We granted
permission, but we were told by his representatives that unfortunately he has a
persistent cough which would have made attendance at the hearing difficult, whether in
person or by video link, which was the other option made available to him.

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