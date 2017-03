Door Olaf van Miltenburg, donderdag 9 maart 2017 17:18, 13 reacties • Feedback

WikiLeaks heeft bij monde van Julian Assange verklaard techbedrijven toegang te geven tot technische details van de hacktools die de CIA gebruikt. Daarmee zouden bedrijven als Google en Apple kwetsbaarheden kunnen verhelpen.

Volgens Assange gaat het om 'exclusieve toegang' tot 'enkele van de technische details' die het platform in handen heeft, zonder in detail daarover te treden. Ook claimt het WikiLeaks-boegbeeld dat het platform de tools niet zelf vrijgeeft omdat 'het niet wil dat journalisten en anderen, onze bronnen, gehacked worden met deze wapens'. Assange deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie, schrijft USAToday.

Apple, Google en Samsung werken er aan om de lekken die in de documenten beschreven staat te dichten. Apple heeft dat naar eigen zeggen voor een groot deel al gedaan en hetzelfde geldt voor Google, blijkt uit een verklaring tegenover TechCrunch. Samsung onderzoekt de kwetsbaarheden van zijn smart-tv's nog.

Volgens Assange is het een blamage dat de CIA zijn gehele arsenaal van hacktools op een plek had staan en deze onvoldoende beveiligd had. WikiLeaks publiceerde dinsdag een eerste lichting van 8761 documenten als onderdeel van de serie Vault 7. De site claimt details over het gehele hackarsenaal van de CIA in handen te hebben, waaronder malware, systemen, cyberwapens en zero-days die de dienst inzet. De bestanden zouden afkomstig zijn uit het Center for Cyber Intelligence van de CIA in Langley.