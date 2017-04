Door Sander van Voorst, vrijdag 7 april 2017 19:55, 16 reacties • Feedback

WikiLeaks heeft handleidingen gepubliceerd die inzicht geven in het zogenaamde Grasshopper-framework. Daarmee kan de CIA verschillende payloads onderbrengen in Windows-malware en deze aanpassen op het doelwit.

Het gaat in totaal om 27 documenten, waaronder veel bestanden die de naam user guide dragen. Volgens WikiLeaks is Grasshopper een framework voor het bouwen van malware. Zo kunnen gebruikers kiezen uit verschillende modules, die vervolgens worden opgenomen in de kwaadaardige software. Zo is in een van de handleidingen te lezen dat 'Grasshopper gebruikt kan worden om een custom installation executable te bouwen en die op de Windows-computer van het doelwit uit te voeren'.

De installatie van dergelijke uitvoerbare bestanden 'moet alleen in het geheugen geladen en uitgevoerd worden', aldus de handleiding. Daarbij zijn de uitvoerbare bestanden geschikt voor x86- en x64-systemen en nemen ze de vorm aan van dll-bestanden. De payloads zijn bedoeld om achter te blijven op het systeem van het doelwit en kunnen verschillende bestandsindelingen hebben. Door bepaalde instructies te gebruiken, kan een CIA-medewerker er bijvoorbeeld voor zorgen dat de malware de aanwezigheid van antivirussoftware controleert.

Daarnaast is het mogelijk om dergelijke software te omzeilen, aldus WikiLeaks. Daarnaast beschrijven de documenten dat een van de methodes om een systeem blijvend te infecteren, genaamd Stolen Goods, afkomstig is van de bestaande Carberp-rootkit, die onder meer door criminelen wordt gebruikt. Daarover schrijft de CIA dat de broncode is overgenomen en is aangepast om een de eisen van de inlichtingendienst te voldoen.

De huidige publicatie van WikiLeaks volgt op eerdere publicaties, waaronder die van het Marble-framework, dat een week geleden online verscheen. Deze zijn allemaal afkomstig uit 'Vault 7', die documenten over CIA-praktijken bevat.