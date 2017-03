Door Joris Jansen, donderdag 9 maart 2017 11:13, 54 reacties • Feedback

De Amerikaanse inlichtingendiensten FBI en CIA zijn een federaal strafrechtelijk begonnen om te achterhalen wie er verantwoordelijk was voor het recente lek waarbij WikiLeaks duizenden documenten over hackactiviteiten van de CIA publiceerde.

Het onderzoek richt zich erop hoe de documenten in handen van WikiLeaks konden komen. Dat kan gebeurd zijn via een werknemer van de CIA of een extern ingehuurde opdrachtnemer. Waarschijnlijk gaat het om dergelijke externe opdrachtnemers, zo meldt Reuters op basis van twee anonieme bronnen binnen de Amerikaanse overheid.

Volgens een van deze bronnen bekijken de FBI en CIA welke bedrijven externe contracten hebben en welke werknemers van deze bedrijven toegang hadden tot het via WikiLeaks gepubliceerde materiaal. De diensten zullen computerlogboeken, e-mails en andere communicatie van deze werknemers onderzoeken.

De CIA wil ook weten of er nog andere ongepubliceerde documenten in het bezit van WikiLeaks zijn. Een woordvoerder van de CIA, Ryan Tripani, had geen commentaar op de vraag naar de echtheid van de door WikiLeaks gepubliceerde documenten en wilde ook niets zeggen over het onderzoek. Verschillende anonieme overheidsfunctionarissen hebben laten weten dat de uitgelekte documenten grotendeels echt zijn, meldt CNN.

Woordvoerder Tripani zegt dat de CIA zich grote zorgen maakt om dit soort lekken. "Het Amerikaanse publiek zou bezorgd moeten zijn over elke openbaring van WikiLeaks, omdat deze lekken de capaciteit van inlichtingendiensten om Amerika te beschermen tegen terroristen kan schaden. Zulke onthullingen brengen niet alleen Amerikaanse functionarissen en operaties in gevaar, maar maken het onze tegenstanders makkelijker om ons schade te berokkenen", aldus de CIA-woordvoerder. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is president Donald Trump bezorgd over het lek.

Dinsdag publiceerde WikiLeaks onder de noemer Vault 7 een groot aantal documenten over de hackingcapaciteiten van de CIA. Het gaat om een serie publicaties over malware, systemen, cyberwapens en zero-days die de CIA heeft inzet in de periode tussen 2013 en 2016. Uit de documenten blijkt dat de CIA zich onder andere richt op Samsung-tv's, waarbij via de tool Weeping Angel heimelijk de microfoon van de televisie wordt ingeschakeld waardoor gesprekken kunnen worden afgeluisterd. Woensdag claimde Apple dat het in de laatste versie van iOS al een groot aantal van de in de CIA-documenten beschreven kwetsbaarheden heeft opgelost.