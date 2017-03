Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 maart 2017 15:38, 28 reacties • Feedback

Wikileaks publiceert onder de noemer Vault 7 een groot aantal documenten over de hackingcapaciteiten van de CIA. Het gaat om een serie publicaties over malware, systemen, cyberwapens en zero-days die de CIA inzet. De CIA richt zich onder andere op Samsung-tv's.

De eerste publicatie van de collectie heeft Wikileaks Year Zero genoemd en betreft 8761 documenten en bestanden die afkomstig zouden zijn uit het Center for Cyber Intelligence van de CIA, dat in de plaats Langley is gevestigd. De collectie zou al circuleren in kringen van overheidshackers, aldus het platform. Een van hen zou Wikileaks van de bestanden hebben voorzien, om een 'debat op gang te brengen', onder andere over de bevoegdheden van de inlichtingendienst en de inzet van cyberwapens.

In de documenten staat onder andere beschreven hoe de CIA zich richt op gebruikers van Windows, Android, iOS en Samsung-tv's met behulp van zero-days. Dat zijn kwetsbaarheden die nog niet bekend zijn bij de fabrikant en daarom nog niet gedicht zijn. Vorig jaar had de CIA alleen al 24 zero-days voor Android. Het verzamelen van dergelijke kwetsbaarheden ligt gevoelig omdat ook doorsnee gebruikers risico lopen als lekken niet gedicht worden. De Amerikaanse overheid beloofde na de onthullingen van Snowden over de NSA, dat door de inlichtingendiensten gevonden kwetsbaarheden eerder geopenbaard zouden worden aan fabrikanten als Microsoft, Google en Apple.

Voor onder andere Windows beschikte de dienst nog over meerdere zero-days, die zowel lokaal als op afstand te misbruiken zijn. Wikileaks spreekt over Hammer Drill, een virus dat in staat is zich via optische media te verspreiden naar computers die niet op internet zijn aangesloten. Daarnaast zijn er details over malware dat zich via usb-sticks verspreidt en systemen voor het verbergen en langdurig distribueren van malware. Ook is er een platform om zich met aanvallen tegelijkertijd op meerdere besturingssystemen zoals Windows, OS X, Solaris, routersoftware en Linux te richten. Dit platform, met de naam HIVE, communiceert via https met een groot aantal verscholen domeinen.

De CIA had 'bovengemiddelde focus' op kwetsbaarheden in iOS, aldus Wikileaks. Volgens de site komt dit waarschijnlijk vanwege de populariteit van de iPhone bij de politieke, zakelijke en diplomatieke elite. Onder de zero-days voor deze software zitten tools met namen als Elderpiggy om aan de sandbox te ontsnappen, Dyonedo om het ondertekenen van code te omzeilen en Nandao en Xiphos, wat kernelexploits zijn.

De methode waarmee Samsung-tv's aan te vallen zijn, zou de CIA samen met het Britse MI5 ontwikkeld hebben. De tool hiervoor, Weeping Angel, schakelt heimelijk de microfoon van de televisie in en maakt dat het toestel uit lijkt, maar ingeschakeld is. De apparaten sturen vervolgens opgenomen conversaties naar de server van de CIA. Verder blijkt uit de documenten dat de dienst zich al sinds 2014 op het infecteren van voertuigen richt. Details hierover staan niet in de documenten.

De oudste documenten zijn uit 2013, de meest recente van vorig jaar. Wikileaks spreekt van de omvangrijkste publicatie met betrekking tot inlichtingendiensten tot nu toe. Dat zou betekenen dat een groter aantal documenten op straat komt te liggen dan bij de publicatie van Edward Snowden over de NSA. Details over de komende publicaties van Vault 7 geeft Wikileaks nog niet.