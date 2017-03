Door Willem de Moor, dinsdag 7 maart 2017 15:36, 8 reacties • Feedback

AMD heeft details vrijgegeven over zijn nieuwe generatie serverprocessors met Zen-architectuur. De processors hebben de codenaam Naples gekregen en beschikken over maximaal tweeŽndertig fysieke cores en zestien geheugenslots per processor.

Naples maakt gebruik van AMD's nieuwe Zen-architectuur, die zuinige cores met goede prestaties combineert: na jaren is de ipc van AMD's architectuur weer op concurrerend niveau met die van rivaal Intel. AMD zet zijn topmodel uit de Naples-serie tegenover Intels Xeon E5-2699A V4, een serverprocessor voor systemen met twee sockets. Die Xeon kost omstreeks vijfduizend euro, maar een prijs voor de AMD-variant wil het bedrijf nog niet noemen. Ook geeft het geen details over energieverbruik, wel dat het AMD-platform sneller zou zijn dankzij meer cores en meer adresseerbaar geheugen.

De tweeëndertig cores van het Naples-topmodel worden gecombineerd met in totaal acht geheugenkanalen per processor, ieder goed om twee geheugenmodules aan te sturen. Daarmee is het maximaal adresseerbaar geheugen van een systeem met twee Naples-processors 512GB wanneer van 16GB-modules gebruik wordt gemaakt. In theorie kan zelfs 4TB geheugen geadresseerd worden. De geheugensnelheid bedraagt 2400MT/s, waar concurrent Intel over vier geheugenkanalen per processor beschikt met snelheden van 1866MT/s, goed voor 384GB adresseerbaar geheugen in een systeem met twee sockets.

Daarnaast beschikken de Naples-processors over een groot aantal pci-express-lanes. Per processor zijn 128 pcie 3.0-lanes beschikbaar, waarvan in een systeem met twee sockets ook 128 lanes beschikbaar zijn: de overige lanes worden voor de Infinity Fabric-interconnect gebruikt. Op die manier kunnen grafische kaarten voor gpgpu-berekeningen of andere accellerator-kaarten direct op de processor worden aangesloten, zonder vertragende plx-chips om pcie-lanes te splitsen. De eerste Naples-processors moeten in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen, maar algemene beschikbaarheid wordt pas in de tweede helft van 2017 verwacht.

AMD demonstreerde enkele benchmarks waarin de 32core-Naples-processor tegenover Intels E5-2699A V4 werd gezet, met verschillende geheugen- en core-configuraties. Bij gelijkgeklokt geheugen en ieder 44 cores actief voltooide het AMD-systeem een benchmark om seismische data te analyseren met een sample grid van 1 miljard samples en tien itereaties bijna twee maal zo snel als het Intel-systeem. Met alle AMD-cores actief en het geheugen op de maximaal ondersteunde snelheid liep het prestatieverschil verder op tot 2,5 maal en wanneer de dataset werd uitgebreid tot 10 miljard samples had het Intel-systeem onvoldoende geheugencapaciteit om de benchmark te draaien. Uiteraard zijn de benchmarks zorgvuldig uitgezocht voor de demonstratie, maar aangezien Naples op dezelfde Zen-cores als Ryzen gebaseerd is, lijkt AMD een goede kans te hebben om weer volop mee te spelen in de lucratieve servermarkt.