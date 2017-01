Door Emile Witteman, maandag 9 januari 2017 10:59, 45 reacties • Feedback

AMD heeft tijdens de CES aangekondigd de Zen-architectuur vier jaar mee moet gaan, met een jaarlijkse verbetering aan de architectuur. Verder heeft het bedrijf bekendgemaakt dat alle Ryzen-processors overgeklokt kunnen worden.

Mark Papermaster, technisch directeur van AMD, heeft tegen PCWorld de vierjarige levensduur van de architectuur bevestigd. Hij vergelijkt de architectuur hiermee met de Core-architectuur van Intel, die sinds 2006 verkrijgbaar is en met een zogenaamd 'tick-tock'-schema om het jaar het bakproces verkleint en daarna de architectuur verbetert. Het bedrijf is inmiddels met het schema gestopt, aangezien het niet meer haalbaar was om om het jaar de productieproces te verkleinen.

Papermaster geeft aan dat AMD voor een 'tock-tock-tock'-aanpak gaat, wat suggereert dat het bedrijf elk jaar het proces wil blijven verbeteren. Het bedrijf maakt verder niet bekend hoe het om zal gaan met verkleiningen in het productieproces, maar vermoedelijk voert het bedrijf bij een eventuele verkleining tegelijk een optimalisatie van de architectuur door. De technisch directeur heeft het snelle doorvoeren van architectuurupdates eerder 'Moore's Law Plus' genoemd.

Het is niet voor het eerst dan AMD aangeeft dat er nog verbeteringen aan de Zen-architectuur doorgevoerd gaan worden nadat deze beschikbaar komt. In eerder uitgelekte roadmaps sprak het bedrijf al van 'Zen+-cores', waarmee het aantal instructies dat de processors per kloktik kunnen verwerken nog verder wordt verbetert. Hoe groot deze verbeteringen zullen zijn, is niet bekend.

Naast de uitspraken over de verbeteringen aan de architectuur heeft het bedrijf verder aangekondigd dat alle processors in de Ryzen-familie overklokbaar zullen zijn. Het is echter nog niet bekend welke processors de Ryzen-naam zullen dragen. Op dit moment heeft AMD enkel het bestaan van een octacoreprocessor met zestien threads bevestigd. Het bedrijf heeft eerder aangekondigd dat de processors dynamisch overgeklokt worden op basis van de kwaliteit van de koeling.

AMD heeft nog niet aangekondigd wanneer de eerste processors beschikbaar komen, behalve dat dit nog in het eerste kwartaal van 2017 zal gebeuren en hiermee niet het einde van het kwartaal wordt bedoeld. Eerdere geruchten suggereerden dat de processors in februari op de markt zouden komen. Papermaster heeft wel aangegeven dat het bedrijf zich niet opnieuw waagt aan een 'paper launch', waarbij een product op de markt wordt gebracht voordat het in grote getale geproduceerd kan worden, zodat consumenten er moeilijk aan kunnen komen. Hiermee suggereert hij dat de processors breed verkrijgbaar zullen zijn op het moment dat zij op de markt komen.