Door Emile Witteman, dinsdag 10 januari 2017 10:11

AMD heeft op de CES bekendgemaakt dat het bedrijf tot 2020 ondersteuning blijft bieden voor Socket AM4. Volgens het bedrijf zullen moederborden die dit jaar worden aangeschaft ook werken met toekomstige processors door middel van een biosupdate.

Techniekpresentator Linus Sebastian maakt het nieuws bekend in een door AMD gesponsorde video op zijn YouTube-kanaal Linus Tech Tips. Sebastian vertelt dat AMD van plan is om de socket pas te vervangen wanneer pci-e gen. 4 breed geïmplementeerd en ddr5-ram beschikbaar is.

De aankondiging is in lijn met eerdere beleidsvoering van het bedrijf. De voorganger van AM4, AM3+, is in 2011 op de markt verschenen bij de introductie van de eerste Bulldozer-processors. De socket, die ook werkte met oudere processors die voor de AM3-socket gemaakt waren, wordt vijf jaar later nog steeds gebruikt.

Intel laat moederbordsockets in de regel twee generaties meegaan. De uitzondering hierop is de socket die op dit moment wordt gebruikt, LGA 1151. Die is in 2015 geïntroduceerd voor gebruik met Skylake-processors en blijft ook werken met de toekomstige Coffee Lake-processors, die de recent uitgebrachte Kaby Lake-processors op desktops moeten opvolgen.