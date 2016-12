Door Emile Witteman, zaterdag 24 december 2016 11:53, 98 reacties • Feedback

Het Franse tijdschrift Canard PC heeft een test uitgevoerd waarbij een AMD Ryzen-processor wordt vergeleken met verschillende Intel-cpu's. Het gaat om een engineering sample voor hardwarefabrikanten, dat op een snelheid van 3,15GHz draait.

Een screenshot van de benchmarks is op het forum van AnandTech verschenen. Hardware.info heeft het blad aangeschaft en de inhoud van het artikel gedeeld. De benchmarks zijn uitgevoerd door Samuel Demeulemeester van Canard PC, die ook bekendstaat onder de alias Doc Teraboule. Hij wist in 2003 een AMD K8-processor te bemachtigen en te testen, maanden voor de officiële introductie. Verder heeft hij gewerkt aan programma's als MemTest86+.

In het artikel schrijft Demeulemeester dat AMD vier verschillende exemplaren heeft uitgedeeld aan fabrikanten die hardware maken op basis van de processors. Het betreft twee quadcores en twee octacores. De quadcores draaien op 2,8GHz en 2,9GHz en de octacores op 2,8GHz en 3,15GHz. Canard PC heeft de snelste octacore weten te bemachtigen, die met vier cores op maximaal 3,3GHz kan draaien en in theorie met één core een turbosnelheid van 3,5GHz kan halen. Tijdens de tests kwam de snelheid echter niet boven de 3,4GHz uit.

In de test wordt de processor tegen verschillende processors van Intel en AMD afgezet, waaronder de Intel Core i7-6700K, -6800K en -6900K, maar ook AMD's oudere octacoreprocessor, de FX-8370K. De tests zijn uitgevoerd op een AM4-moederbord dat nog niet verkrijgbaar is. Ook biedt de bios nog geen officiële ondersteuning voor de processor. De Ryzen-cpu met codenaam 2D3151A2M88E4 is een testexemplaar dat op een relatief lage kloksnelheid draait en waarschijnlijk nog kampt met een gebrek aan optimalisaties. AMD heeft al beloofd dat er een model op de markt komt met een basiskloksnelheid van minstens 3,4GHz. Vermoedelijk presteert de uiteindelijke versie van de processor beter dan het geteste exemplaar.

De cpu-test bestaat uit een combinatie van verschillende processorbenchmarks, zoals het encoderen van een 4k-h.265-video, een wPrime-benchmark en een Blender 3D-test. De Ryzen-processor wist hierbij beter te presteren dan andere processors die over minder cores beschikken, maar moest zijn meerdere erkennen aan de Core i7-6900K, die over evenveel cores beschikt, maar een hogere kloksnelheid aanhoudt. De score van de 6900K is ongeveer vijftien procent hoger dan die van het Zen-testexemplaar. Verder laat de test een toename in prestaties van zestig procent zien ten opzichte van AMD's FX-8370-octacore.

Bij de gamebenchmarks is er, net als bij de cpu-test, een gemiddelde genomen van de prestaties van verschillende games, zoals Arma III en Battlefield 4. De Zen-processor scoort hier een stuk lager en schaart zich tussen de Intel Core i5-6500 en -6600. Games leunen echter zwaar op een hoge kloksnelheid en maken zelden efficiënt gebruik van acht cores, waardoor het voordeel van de acht cores in de Ryzen-processor grotendeels wegvalt. Opvallend is hierbij de vergelijking met de Core i5-6500, die net als de Zen-processor met vier cores een maximale turbosnelheid van 3,3GHz kan behalen. De benchmarks zijn uitgevoerd in combinatie met een AMD Fury X-videokaart.

Voor het testen van het stroomverbruik heeft Canard PC het verbruik bij de eps-stekker op het moederbord gemeten. Door deze methode is duidelijk te zien hoeveel stroom door enkel de processor wordt verbruikt, in tegenstelling tot het meten van het volledige systeem, dat in veel andere tests wordt gedaan. Het stroomverbruik van de Ryzen-processor onder belasting is gemeten op 93 watt, wat in lijn is met de 95 watt die AMD eerder beloofde. Het verbruik van de Intel Core i7-6900K is met 96 watt vergelijkbaar.

Uit de tests blijkt dat de nieuwe AMD-processor zich lijkt te kunnen meten met recente processors van Intel en dat de nieuwe Zen-architectuur significant sneller is dan AMD's voorgaande Bulldozer-architectuur. De kloksnelheid lijkt de enige belemmering te zijn voor de prestaties. AMD heeft echter al een model aangekondigd dat op minstens 3,4GHz kan draaien en zichzelf dynamisch kan overklokken op basis van de kwaliteit van de koeling.

Vermoedelijk worden de Summit Ridge-processors tijdens de CES in januari officieel aangekondigd. Wanneer ze te verkrijgen zijn en tegen welke prijs, is niet bekend. Volgens eerdere geruchten verschijnen de eerste processors in februari, tegelijk met de eerste publiek verkrijgbare Bristol Ridge-apu's. Het zou hierbij alleen gaan om de topmodellen met acht cores, waarvoor intern met de codenaam 'SR7' wordt gehanteerd. De SR5- en SR3-processors, die vermoedelijk over minder cores beschikken, verschijnen pas later.

De editie van Canard PC waarin de Ryzen-benchmarks zijn gepubliceerd