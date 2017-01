Door Willem de Moor, donderdag 5 januari 2017 10:34, 18 reacties • Feedback

AMD heeft in Las Vegas samen met zijn partners het ecosysteem voor zijn nieuwe generatie Ryzen-pocessors gepresenteerd. Naast zestien moederborden van vijf fabrikanten toonde AMD ook zeventien systemen die rond de cpu's uit de Zen-architectuur zijn opgetrokken.

De moederborden van Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte en MSI die getoond werden, zijn opgetrokken rond de nieuwe AM4-socket en twee nieuwe chipsets: de X370- en X300. De eerstgenoemde chipset is bedoeld voor high-end moederborden met normale atx-afmetingen, terwijl de X300-chipset bedoeld zou zijn voor compacte itx-moederborden. Met beide platformen maakt AMD de overstap naar ddr4-geheugen en de chipsets hebben ondersteuning voor nvme-ssd's in m.2-slots. Bovendien bieden de chipsets onboard usb 3.1 gen 2-connectiviteit, een functie waar Intel met zijn Series 200-chipsets nog controllers van derden voor nodig heeft.

De chipsets gebruiken net als andere chipsets pci-lanes voor interfaces naar usb-, sata- en m.2-connectors. De videokaart-interface maakt gebruik van pcie 3.0-lanes. Asrock heeft vier moederborden uitgebracht met de X370 Taichi, X370 Gaming K4, AB350 Gaming K4 en A320M Pro4. Asus heeft vooralsnog slechts één bord, de B350M-C, uitgebracht en Biostar kondigde drie borden, de X370GT7, X350GT5 en X350GT3 aan. Gigabyte introduceert vier borden met de GA-AX370-Gaming K5, GA-AX370-Gaming 5, AB350-Gaming 3 en A320M-HD3 en MSI liet de A320M Pro-VD, X370 Xpower Gaming Titanium, B350 Tomahawk en B350M Mortar zien.

Naast de moederborden toonde AMD ook enkele koelers voor de AM4-socket, waarbij onder meer Noctua en EKWB genoemd werden. Daarnaast hebben diverse systeembouwers pc's op basis van Ryzen-processors aangekondigd, waarbij AMD wil aangeven dat het ecosysteem rond de Ryzen-processors gereed is voor een introductie. Wanneer die processors op basis van de nieuwe Zen-architectuur echter daadwerkelijk geïntroduceerd worden is nog niet officieel bevestigd, maar waarschijnlijk is dat nog in het eerste kwartaal van dit jaar.