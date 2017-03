Door Willem de Moor, donderdag 2 maart 2017 15:01, 68 reacties • Feedback

AMD heeft zijn eerste Ryzen-processors uitgebracht, samen met het AM4-platform dat niet alleen voor Ryzen, maar ook voor toekomstige apu's met de Zen-architectuur gebruikt kan worden. De techwereld heeft maandenlang reikhalzend naar de introductie uitgezien en is door middel van een onophoudelijke stroom geruchten en uitgelekte benchmarks bijna gehersenspoeld met de beloften die Zen en vooral Ryzen in het vooruitzicht stelden.

Nu het dan eindelijk zo ver is, kunnen we Ryzen zelf testen en krijgen we te zien of dit inderdaad de verlosser voor AMD is die het zou moeten zijn. Dat AMD een klein wondertje nodig heeft om jarenlange teleurstelling en gebrek aan nieuwe, goed presterende hardware te compenseren, staat immers buiten kijf. De laatste jaren, sinds Bulldozer alleen op prijs met Intels aanbod kon concurreren en op high-end gebied weinig in de melk te brokkelen had, was AMD vooral een sympathiek of budgetalternatief. Intels Core i7-processors en al helemaal de hedt-processors, zoals Haswell-E en Broadwell-E, hebben geen concurrentie van AMD. Alleen de i3- en i5-series hebben concurrentie van wat ooit Intels meest geduchte tegenstander was.

Met Zen moet AMD eindelijk weer een architectuur in zijn processors kunnen steken die zich kan meten met Intels aanbod. Bovendien moet Zen niet alleen geschikt zijn voor high-end processors zonder ingebouwde gpu, maar ook passen in apu's met geïntegreerde grafische processor en geschikt zijn voor energiezuinige processors. Maar AMD trapt logischerwijs af met de Ryzen-processors, die de desktop voor gamers, overklokkers en snelheidsliefhebbers moeten terugveroveren. We hebben de snelste processor, de Ryzen 1800X en het model er net onder, de 1700X, getest en vergeleken met AMD's en Intels processors. Is Ryzen alles wat we ervan gehoopt hebben?

Met dank aan Alternate voor het beschikbaar stellen van een Intel Core i7-6800K voor deze review.