Door Willem de Moor, woensdag 22 februari 2017 15:00, 129 reacties • Feedback

AMD heeft zijn eerste Ryzen-processors officieel aangekondigd. Het gaat om drie modellen Ryzen-processors uit de 7-serie, die alledrie over acht cores en zestien threads beschikken. De processors zijn vanaf 2 maart verkrijgbaar, maar al vanaf 22 februari te bestellen.

AMD's topvrouw Lisa Su kondigde de processors tijdens een evenement in San Francisco aan en maakte de prijzen van de cpu's bekend, samen met diverse benchmarks. De drie modellen zijn de Ryzen 7 1800X, 1700X en 1700. Het bedrijf introduceert drie processors in de Ryzen 7-serie, met prijzen van 499 dollar voor het topmodel, 399 dollar voor het iets tragere model en 329 dollar voor het derde model. AMD positioneert de Ryzen 7-processors getuige de naam én getoonde benchmarks tegenover Intels Core i7-processors, waarbij de i7-6900K tegenover de 1800X wordt gezet en de 1700X tegenover Intels i7-7700K.

De i7-6900 kost ruwweg twee keer zoveel, terwijl de prestaties, afhankelijk van de werklast, vergelijkbaar zijn. Daarbij moeten de processors vooral voordeel laten zien in multithreaded applicaties en benchmarks, waar hun acht smt-cores aanzienlijke winst opleveren vergeleken met quadcore- of hexacore-concurrenten. De winst bij singlethreaded werklasten is minder groot, maar vergeleken met AMD's eigen Bulldozer-architectuur is de ipc niet met 40, maar met 52 procent verbeterd. Daarmee heeft AMD zijn beoogde doel, een ipc-winst van 40 procent, ruimschoots overtroffen.

De Ryzen-processors zijn gebaseerd op de Zen-architectuur, waaraan AMD de afgelopen vier jaar gewerkt heeft. Die architectuur heeft volgens eerdere beloftes een 40 procent hogere ipc dan de vorige processorarchitectuur Bulldozer. Volgens benchmarks die tijdens het evenement getoond werden, is de ipc-winst zelfs hoger dan dat, met ruim 50 procent. De drie Ryzen 7-processors beschikken over acht cores met smt, waarmee het aantal threads op 16 komt. De kloksnelheden verschillen, maar alle processors zijn unlocked, zodat overklokken mogelijk is. De processors zijn vanaf 2 maart leverbaar, maar via diverse kanalen op 22 februari vooruit te bestellen. In het tweede kwartaal van dit jaar moeten nog twee Ryzen-series, de Ryzen 5 en Ryzen 3, uitgebracht worden. Die worden respectievelijk tegenover Intels Core i5 en Core i3-series gezet.