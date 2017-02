Door Arnoud Wokke, woensdag 22 februari 2017 20:24, 38 reacties • Feedback

Submitter: iVoidstep

Nederlandse en Belgische webshops hebben prijzen gepubliceerd van AMD's nieuwe Ryzen-processors. De duurste, de Ryzen 7 1800X, is te bestellen vanaf 559 euro, het goedkoopste model staat vanaf 359 euro bij webshops.

De prijzen liggen in lijn met de verwachtingen. Wie de dollarprijzen omrekent naar euro's en vervolgens 21 procent btw erbij optelt, zal iets onder de prijzen komen die webshop Alternate vermeldt op zijn Nederlandse en Belgische website. Azerty heeft de processors voor een paar tientjes minder in zijn webshop staan. Waarschijnlijk gaat het om de echte prijzen waarvoor de processors in de winkels komen te liggen. AMD noemt in het persbericht van de Ryzen-aankondiging Alternate als officiële distributeur in Europa.

AMD kondigde de Ryzen-processors woensdag aan. AMD positioneert de Ryzen 7-processors getuige de naam én getoonde benchmarks tegenover Intels Core i7-processors, waarbij de i7-6900K tegenover de 1800X wordt gezet en de 1700 tegenover Intels i7-7700K.

De Ryzen-processors zijn gebaseerd op de Zen-architectuur, waaraan AMD de afgelopen vier jaar gewerkt heeft. De drie Ryzen 7-processors beschikken over acht cores met smt, waarmee het aantal threads op 16 komt. De kloksnelheden verschillen, maar alle processors zijn unlocked, zodat overklokken mogelijk is. De processors zijn vanaf 2 maart leverbaar. In het tweede kwartaal van dit jaar moeten nog twee Ryzen-series, de Ryzen 5 en Ryzen 3, uitgebracht worden. Die worden respectievelijk tegenover Intels Core i5 en Core i3-series gezet.