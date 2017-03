Door Willem de Moor, donderdag 2 maart 2017 15:00, 8 reacties • Feedback

Zelden waren de verwachtingen voor de introductie van een processorgeneratie en bijbehorend platform zo hoog gespannen als bij AMD's Zen-architectuur, met de Ryzen-processors en het AM4-platform als eerste exponent. Die hype heeft een paar oorzaken. Ten eerste is er al behoorlijk lang weinig gebeurd op processorgebied, zowel uit AMD's hoek als vanuit het Intel-kamp. Natuurlijk hebben beide fabrikanten in de afgelopen jaren allerlei nieuwe processorgeneraties uitgebracht, maar een grote stap met de architectuur is al lange tijd niet gemaakt. Veel tweakers zijn nog tevreden met hun Sandy Bridge-processor, misschien wel de laatste generatie waarmee een significate prestatiewinst ten opzichte van de voorgaande generatie werd geboekt.

Wie in het AMD-kamp zit, wacht al helemaal met smart op een nieuwe generatie. Na de Phenom-processors kwam AMD met een nieuwe architectuur, maar die Bulldozer-architectuur bleek allesbehalve het succes dat AMD met een compleet nieuwe architectuur beoogde. Nu komt AMD opnieuw met een volledig nieuwe architectuur, Zen genoemd, en rust daar allereerst zijn high-end desktopprocessors mee uit. Die generatie krijgt de codenaam Ryzen en aan de hand van die eerste processors zullen we de Zen-architectuur, Ryzen en het AM4-platform nader bekijken.