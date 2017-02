Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 13:53, 29 reacties • Feedback

Er zijn die shots verschenen van een Ryzen-processor, die een indicatie geven van de positie van de processoronderdelen op de core. Onder andere is de positie van de floatingpoint-eenheid en de branch predictor aan te wijzen.

De die shots komen uit een presentatie die AMD gaf tijdens de ISSCC begin deze maand en die het Japanse PC Watch op 9 februari publiceerde. Hot Hardware schrijft er nu een korte analyse over. Op de die shot van de chip zijn onder andere de alu, data-cache, floatingpoint-eenheid en branch predictor op de rekenkern gelokaliseerd.

De Zen-core heeft zijn eigen integer- en floating point-eenheid. Dat is een van de vele verschillen de met voorgaande Bulldozer-architectuur: die processors waren opgebouwd uit modules met twee integereenheden en een gedeelde floating point-unit per twee 'cores'. Op de die shot zijn verder de kleine L1-caches voor instructies en data te zien, terwijl rechts het grote, maar langzamere L2-cacheblok van 512KB zichtbaar is.

De volledige die shot toont een op Zen gebaseerde processor met vier cores, met als centraal onderdeel de hoeveelheid L3-cache van 8MB, dat tegen de L2-caches van de vier cores gepositioneerd is. Dit moet snelle dataoverdracht mogelijk maken, terwijl alle blokken L3-cache door elke core te benaderen zijn. In de presentatie maakt AMD nog een vergelijking van de omvang van zijn 14nm-cpu met een 14nm-quadcore van een niet nader omschreven 'concurrent'. De componenten liggen bij die concurrent, oftewel Intel, dichter bij elkaar, maar desondanks zou AMD's die met 44mm2 kleiner hebben weten te houden dan de Intel-chip, met 49mm2. Onder andere zou het L3-cachegeheugen minder oppervlak innemen. Bij het overzicht zijn veel onderdelen niet meegenomen, zoals bij de Intel-processor de gpu, maar bijvoorbeeld ook de geheugencontroller.

De verwachting is dat AMD zijn Ryzen-processors op 2 maart uitbrengt. Aanvankelijk zou het dan om de high-end Ryzen R7-octacores gaan. Later volgen hexacores en quadcores in de respectievelijke Ryzen R5- en 3R-lijnen. WccfTech publiceert nieuwe benchmarks van Chinese websites, die van de Ryzen 5 1600X afkomstig zouden zijn. De processor met zes cores zou 50 procent hogere scores neerzetten dan een Intel Core i5 7600K met vier cores.