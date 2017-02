Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 17:26, 62 reacties • Feedback

Een Belgische webshop toonde dinsdagmiddag de europrijzen van drie verschillende AMD Ryzen-processors. Volgens de winkel kost de Ryzen 7 1800X met acht cores en zestien threads 627,99 euro. Het is niet bekend of dat ook daadwerkelijk de adviesprijs is.

De prijzen van de Ryzen 7 1800X, 1700X en 1700 verschenen in de prijsvergelijker van Hardware.info, maar zijn inmiddels niet meer te zien. De prijzen staan op screenshots gepubliceerd door onder andere VideoCardz. De prijzen die de webwinkel toont zijn vrijwel gelijk aan eerder genoemde prijzen door een Spaanse website.

Van iedere Ryzen-processor worden twee verschillende prijzen genoemd, met ieder een eigen productcode. Waarschijnlijk gaat het om versies met en zonder koeler, of een duurdere variant met een betere koeler. De webshop toonde dat de processors vanaf 28 februari op voorraad zijn. Het is de vraag of dat mogelijk is, AMD heeft zelf aangekondigd dat de processors begin maart uitkomen.

Eerder werd aangenomen dat AMD de processors uitbrengt als R7, R5 en R3. De webshop toont de naam AMD Ryzen 7 en mogelijk is dat de officiële aanduiding. De kloksnelheid in de productnaam is de boostsnelheid van de processor. De modellen met een X achter het typenummer beschikken over xfr, ofwel eXtended Frequeny Range, waarmee de kloksnelheid bij voldoende koeling tot boven de genoemde boostsnelheid kan gaan.