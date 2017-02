Door Joris Jansen, dinsdag 14 februari 2017 16:47, 10 reacties • Feedback

Intel heeft ondersteuning voor de Vulkan-api toegevoegd aan Window 10-drivers voor chips uit de families Apollo Lake, Kaby Lake en Skylake. Vulkan wordt al ondersteund door gpu's van Nvidia en AMD, maar nu geldt dat ook voor de ge´ntegreerde videochips van Intel.

De al bestaande bètadrivers van Intel, die ervoor zorgden dat de Vulkan-api al werd ondersteund door de Intel-chips, bleken instabiel. Intel ondersteunt vanaf nu dus ook officieel de Vulkan-api op Windows 10-computers met de Intel-chips, zodat deze systemen ook relatief veeleisende grafische toepassingen, zoals games, kunnen draaien op niet al te hoge instellingen.

Vulkan is een grafische opensource-api die grotendeels gebaseerd is op AMD's Mantle. Net als Mantle en DirectX 12 is deze api gemaakt om minder overhead te hebben dan andere api's, zoals OpenGL en oudere versies van DirectX.

Vulkan is niet alleen bedoeld voor pc's en laptops, maar draait bijvoorbeeld ook op smartphones. De Vulkan-api biedt betere prestaties voor games en bijvoorbeeld de mogelijkheid om toepassingen beter te laten draaien in 4k-resolutie. Daarnaast is hij interessant voor het toegankelijker maken van vr-toepassingen, zoals de Windows Holographic-vr-headsets, die in de loop van dit jaar verschijnen.

Uit de releasenotes blijkt dat de nieuwste drivers bij bepaalde games problemen kunnen opleveren. Zo kunnen onder meer Battlefield 1, Tom Clancy’s The Division en Just Cause 3 crashen, en kan het gebruik van de api bij The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition leiden tot lange laadtijden.