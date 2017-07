Beyond Skyrim-modteam voegt regio uit Oblivion toe aan Skyrim

Het Beyond Skyrim-modteam heeft zijn Bruma-release vrijgegeven. Dat is een grote, besneeuwde stad uit The Elder Scrolls IV: Oblivion die ten zuiden van Skyrim ligt. Spelers kunnen vanuit Skyrim naadloos afreizen naar Bruma en het gebied daaromheen.

De Skyrim-mod behelst volgens het ontwikkelteam anderhalf keer het oppervlak dat in de officiële Dragonborn-dlc voor Skyrim geïntroduceerd werd. De personages die erin rondlopen, hebben in totaal 24.000 regels aan tekst, die allemaal ingesproken zijn door professionele en semi-professionele stemacteurs. Daarnaast bevat de mod drie uur aan originele orkestmuziek. Beyond Skyrim: Bruma bevat verder talloze nieuwe quests, verhalen, uitrusting, spreuken, vijanden en crafting-ingrediënten. De mod wordt omschreven als een van de grootste voor de game aller tijden.

Het doel van het Beyond Skyrim-modteam is om de gehele wereld van The Elder Scrolls, genaamd Tamriel, als mod toe te voegen aan The Elder Scrolls V: Skyrim, de altijd nog populaire game uit 2011. Die wereld bevat naast Skyrim nog acht regionen, waarvan nu een gedeelte van een enkele regio vrij is gegeven. De modmakers zullen dan ook nog wel enkele jaren bezig te zijn voordat alles af is.

Om de mod te draaien is Skyrim vereist, samen met alle drie de officiële dlc-pakketten. De Legendary Edition van het spel is ook geschikt om de mod te draaien. Een versie voor de Xbox One is ook in de maak en moet over uiterlijk een maand wel beschikbaar zijn, volgens een recensie die de modmakers ook op de Nexus-pagina van de mod plaatsen. Een PlayStation 4-versie van de mod komt er niet.