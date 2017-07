Onderzoek: smartphones gemakkelijk aan te vallen met vervangende componenten

Een team van onderzoekers waarschuwt ervoor dat smartphones te makkelijk de verschillende interne componenten 'vertrouwen'. Ze stellen dat een malafide onderdelenfabrikant zonder moeite een vervangend scherm van een chip kan voorzien die bijvoorbeeld gebruikersdata doorsluist.

Het probleem ligt volgens de onderzoekers erin dat de centrale soc van een smartphone onvoorwaardelijk de andere hardware, zoals het scherm of de laadchip, vertrouwt. Alleen externe apparaten die bijvoorbeeld via de usb-poort aangesloten worden op het toestel, zijn onderhevig aan controles door het moederbord. De onderzoekers stellen dat deze scheidslijn tussen vertrouwd en niet direct vertrouwd verkeerd geplaatst is omdat malafide interne onderdelen ook terecht kunnen komen in een smartphone.

In het kader van het onderzoek presenteren de onderzoekers een proof of concept die zich concentreert op het scherm en uit twee stappen bestaat: een touch injection-aanval die scherminvoer van de gebruiker nabootst en een buffer overflow-aanval die ervoor zorgt dat de aanvaller commando's kan laten uitvoeren met verhoogde rechten. Volgens hun demonstraties lukt het ze onder andere om kwaadaardige software te installeren en deze toestemmingen te geven, pincodes, wachtwoorden en ontgrendelingspatronen te kopiëren en gebruikers te leiden naar phishingwebsites.

De onderzoekers, een team wetenschappers van de Ben-Gurion-Universiteit in Israël, stellen dat het echter geen grote uitdaging is om telefoons te wapenen tegen dit soort aanvallen. Een aanvullend component dat het verkeer tussen het moederbord en de verschillende dochterborden monitort als een firewall zou al genoeg moeten zijn om kwaadaardige onderdelen te blokkeren.

Het waakzaam zijn voor malafide vervangende onderdelen is echter ook een mes dat aan twee kanten snijdt. Zo kwam Apple in 2016 onder vuur te liggen nadat bleek dat een os-update toestellen onklaar maakte als die uitgerust waren met een onofficiële vervangende home-knop, die ook dient als vingerafdruksensor. Na een update waren de toestellen in kwestie wel weer bruikbaar, maar Touch ID bleef uitgeschakeld. Apple deed dat vanuit dezelfde veiligheidsoverwegingen die deze onderzoekers hier aankaarten.