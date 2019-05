Voorstel voor recht om te repareren in Californië ingetrokken 'na lobby Apple'

De indiener van een Californisch wetsvoorstel dat consumenten een recht op reparatie door een dienstverlener naar keuze zou geven heeft de betreffende Assembly Bill 1163 ingetrokken. Onder andere Apple zou met een lobby gewaarschuwd hebben voor veiligheidsrisico's.

Volgens Susan Talamantes-Eggman, de indiener van Assembly Bill 1163 was er niet voldoende steun voor het voorstel. In januari volgend jaar probeert ze het opnieuw. Tegen Motherboard verklaart ze dat 'fabrikanten twijfels hadden gezaaid met vage en niet-ondersteunde claims over privacy en veiligheidsrisico's'.

Volgens de site hielden Apple en CompTIA een lobby tegen het voorstel. CompTIA is een handelsorganisatie die grote techbedrijven zoals Apple, Samsung en Microsoft vertegenwoordigt. De vertegenwoordigers zouden leden van de Californische Privacy and Consumer Protection Committee gesproken hebben en daarbij de onderdelen van een iPhone hebben laten zien.

Daarbij zouden ze gezegd hebben dat consumenten zichzelf konden verwonden als ze zelf hun iPhone willen repareren, door de lithium-ion-accu te doorboren. Motherboard baseert zich op twee bronnen binnen de California State Assembly.

Samen met de Entertainment Software Association stuurde CompTIA al eerder een brief naar de Privacy and Consumer Protection Committees met daarin de waarschuwing dat hackers door het recht op reparatie makkelijker beveiligingsmaatregelen kunnen omzeilen en 'zo niet alleen schade kunnen toebrengen aan de eigenaar van het product, maar ook aan iedereen die hun netwerk deelt'.

Assembly Bill 1163 zou elektronicafabrikanten verplicht hebben onderhoudshandleidingen en onderdelen beschikbaar te maken aan eigenaren van producten en onafhankelijke reparatiediensten en -winkels. Onder andere de Electronic Frontier Foundation steunde het voorstel. Fabrikanten houden de leveringen van onderdelen het liefst in eigen hand en willen invloed op reparatiediensten van derde partijen. Apple doet dat met zijn Apple Authorized Service Provider Program, al zijn er aanwijzingen dat het bedrijf zijn beleid versoepelt met een Apple Genuine Parts Repair-programma. Veel reparatiewinkels moeten hun toevlucht nemen tot onofficiële onderdelen uit Azië voor reparaties.