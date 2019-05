Adobe verdubbelt prijs voor Fotografie-abonnement in VS 'bij test'

Adobe schotelt bezoekers van zijn Amerikaanse site alleen nog de 1TB- in plaats van 20GB-versie van zijn Fotografie-abonnement aan. Daarmee verdubbelt de prijs van het goedkoopste abonnement. Volgens Adobe gaat het om een test.

Het goedkoopste Fotografie-abonnement kost voortaan 20 dollar per maand in plaats van 10 dollar per maand, constateerde Petapixel. Voor 10 dollar per maand kregen afnemers naast Photoshop, Lightroom Classic en Lightroom 20GB online opslag. Bij het abonnement voor 20 dollar gaat het 1TB internetopslag. Het abonnement is daarmee nog slechts een dollar goedkoper dan het Eén app-abonnement dat de keuze biedt uit een enkele app en 100GB opslag.

De wijziging is op het moment van schrijven alleen doorgevoerd op de Amerikaanse site. Op de Nederlandstalige site en overige Europese sites staat nog steeds de prijs van 12,09 euro per maand voor het Fotografie-abonnement. De 1TB-versie staat als optie voor 24,19 euro per maand in het overzicht.

In een verklaring aan Petapixel meldt Adobe dat het om een test gaat: "Van tijd tot tijd draaien we tests op Adobe.com, inclusief abonnementsopties die aan alle of niet aan alle bezoekers van Adobe.com getoond worden." Het bedrijf meldt niet of dit om een test gaat die een beperkte groep bezoekers te zien krijgt, maar daar lijkt het niet op. Petapixel constateert dat Amerikanen het abo nog voor de oude prijs kunnen afnemen door contact op te nemen met Adobe of via een directe link te bestellen.