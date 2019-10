Adobe deactiveert clouddiensten voor Venezolaanse accounts wegens handelsembargo

Adobe heeft al zijn clouddiensten in Venezuela offline gehaald om te voldoen aan het Amerikaanse presidentiële bevel van Donald Trump om vrijwel alle handel met het land stop te zetten. Venezolaanse gebruikers kunnen nog tot 28 oktober hun data downloaden.

Venezolanen krijgen geen geld terug voor diensten waar ze al voor betaald hebben: 'geld teruggeven mag ook niet onder het handelsembargo', schrijft Adobe op een hulppagina. Het in Californië gevestigde bedrijf zegt de diensten weer te hervatten zodra het 'legaal gezien toelaatbaar is om dat te doen', hoewel er geen einddatum zit op het presidentiële decreet en dus niet bekend is wanneer dat zal zijn.

Het bevel is uitgevaardigd wegens het 'onrechtmatig toe-eigenen van macht door Nicolas Maduro, mensenrechtenschendingen, het belemmeren van de vrijheid van meningsuiting en voortdurende pogingen tot het ondermijnen van het interim-presidentschap van Juan Guaido', zo staat in het bevel. Human Rights Watch stelt tegenover de Financial Times dat dergelijke sancties meer doen om de bevolking te schaden dan Maduro en zijn bondgenoten.

Vrijwel alle producten die Adobe maakt, worden aangeboden in de vorm van software as a service; gebruikers kunnen ze dus alleen in de vorm van een abonnement krijgen, met een bepaalde tijdsduur. Van Photoshop bijvoorbeeld konden gebruikers van versie CS6 uit 2012 voor het laatst een eeuwigdurende licentie krijgen. Deze versie is sinds 2017 niet meer te koop. Photoshop is nu alleen nog te krijgen bij een Adobe Creative Cloud-abonnement, voor zo'n 12 euro per maand.