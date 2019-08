Frankrijk en VS bereiken overeenkomst over Franse belasting voor techbedrijven

Frankrijk en de Verenigde Staten hebben overeenstemming bereikt over de eerder door Frankrijk ingevoerde belasting voor grote techbedrijven. De Amerikaanse president Trump uitte hier eerder zijn ongenoegen over en dreigde met invoertarieven voor Franse producten.

In een gezamenlijke persconferentie met Trump zei de Franse president Macron dat er een 'heel goede overeenkomst is gesloten'. Volgens Bloomberg gaf Trump niet direct antwoord toen hij werd gevraagd om de deal te bevestigen, maar hij gaf wel aan dat de first lady erg hield van de Franse wijn. Daarmee refereerde hij waarschijnlijk aan eerdere uitspraken die hij tegenover Amerikaanse journalisten deed; Trump gaf aan Franse wijnen flink te gaan belasten als Frankrijk Amerikaanse bedrijven zou gaan belasten.

De overeenstemming betekent niet dat de Franse plannen van de baan zijn. Macron heeft tegen journalisten gezegd dat bedrijven die met de techbelasting te maken krijgen, deze belasting mogen aftrekken van de winst, vanaf het moment dat er een nieuwe internationale overeenkomst wordt bereikt over hoe grote internetbedrijven moeten worden belast, schrijft Reuters. Macron zegt dat hij zich inzet om te komen tot internationale regels. Eerder leek er nog een EU-brede belasting voor grote techbedrijven te komen, maar daarvoor kwam onvoldoende steun. Vervolgens voerde Frankrijk, als grote voorstander van zo'n belasting, alsnog zijn eigen versie in.

Het gaat hierbij om een belasting van 3 procent op de omzet die techgiganten in Frankrijk behalen. Daarmee worden bedrijven geraakt die wereldwijd jaarlijks meer dan 750 miljoen euro omzetten met hun digitale activiteiten en minstens 25 miljoen euro in Frankrijk. Het zou om ongeveer dertig bedrijven gaan, met name Amerikaanse bedrijven zoals Google, Amazon, Facebook en Apple. Maar ook een aantal bedrijven uit andere landen krijgen met de Franse belasting te maken.