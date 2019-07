Frankrijk voert tegen de zin van VS belasting voor grote techbedrijven in

De Franse senaat heeft donderdag ingestemd met het voorstel voor een zogenoemde gafa-taks: belasting voor grote techbedrijven als Google, Amazon, Facebook en Apple. De VS heeft kritiek op de plannen.

De plannen die de Franse senaat donderdag goedkeurde, behelzen een belasting van 3 procent op de omzet die techgiganten in Frankrijk behalen, zoals met gerichte online advertenties. Het land richt zich op bedrijven die wereldwijd jaarlijks meer dan 750 miljoen euro omzetten met hun digitale activiteiten. Dat zouden er zo'n dertig zijn. Naast Google, Amazon, Facebook en Apple vallen bijvoorbeeld ook Airbnb, het Franse advertentiebedrijf Criteo en datingdienst Meetic hieronder, schrijft Le Monde.

De verwachting is dat de belasting de Franse schatkist dit jaar zo'n 400 miljoen euro gaat opleveren, wat tot 650 miljoen euro volgend jaar moet toenemen. President Macron kondigde de gafa-taks eind 2018 aan, ten tijde van de gelehesjesdemonstraties, als onderdeel van een pakket economische en sociale maatregelen. Het idee was om digitale activiteiten te belasten die 'waarde creëren via Franse internetgebruikers'. Frankrijk haakte in op een eerder Europees voorstel dat het niet haalde omdat Ierland, Zweden, Denemarken en Finland het niet steunden. Inmiddels hebben Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje wel vergelijkbare plannen.

De Verenigde Staten zijn ontstemd over het Franse belastingvoorstel en Amerikaanse politici spreken van protectionistische maatregelen die gericht zijn op Amerikaanse bedrijven. De Amerikaanse president Trump heeft daarom opdracht gegeven de Franse plannen te onderzoeken.