3D Realms wijzigt naam van retroshooter Ion Maiden na aanklacht Iron Maiden

3D Realms heeft de naam van zijn retroshooter Ion Maiden aangepast naar Ion Fury na claims van inbreuk op merkrecht door de metalband Iron Maiden. De 1.0-versie van het Early Access-spel komt uit op 15 augustus voor Windows en Linux.

Zonder verdere toelichting meldt 3D Realms dat Ion Maiden voortaan als Ion Fury door het leven gaat en 15 augustus verschijnt. Eind mei van dit jaar bleek dat de metalband Iron Maiden 3D Realms had aangeklaagd voor inbreuk op het merkrecht van de naam 'Iron Maiden' en het logo van deze naam met het bekende lettertype. De band heeft dit in 1984 al laten registreren, schreef Polygon eind mei. Iron Maiden eiste meer dan 2 miljoen dollar schadevergoeding.

Niet bekend is wat de status van deze zaak is nu 3D Realms de naam van het spel heeft aangepast. Ion Maiden was al sinds februari 2018 als Early Acces-game beschikbaar op Steam. Ion Fury is een fps in de geest van Duke Nukem en Shadow Warrior, gemaakt met de Build-engine waar ook Duke Nukem 3D op gebaseerd is. Het spel draait om Shelly 'Bombshell' Harrison die het opneemt tegen Dr. Jadus Heskel. Het is de opvolger van Bombshell uit 2016, dat 3D Realms oorspronkelijk als een Duke Nukem-game wilde uitbrengen, maar dat niet mocht omdat het de rechten aan Gearbox had verkocht.