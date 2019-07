KPN start met 1Gbit/s-glasvezel bij aanleg 50.000 huishoudens in Zeeland

KPN is in het Zeeuwse Yerseke met de aanleg van gpon-glasvezel voor snelheden van 1Gbit/s begonnen. Het bedrijf wil tegen 2021 50.000 woningen in Zeeland van een glasvezelaansluiting hebben voorzien.

Dat KPN in Yerseke met gpon begint, wordt door woordvoerder Stijn Wesselink tegen Tweakers bevestigd. "Dit is het eerste gebied waar we gpon-technologie inzetten. We beginnen met gpon en op termijn kunnen we gemakkelijk doorstappen naar xgs-pon . Pon-technologie is efficiënter, maar het maakt ook hogere snelheden mogelijk dan we nu bieden via glasvezel."

Nu maakt KPN gebruik van ethernet over fiber en gigabit over fiber voor zijn glasvezelaanbod, voor snelheden van respectievelijk 100Mbit/s en 500Mbit/s. Daar komt volgens het bedrijf 1Gbit/s op basis van pon als derde optie bij. In het derde kwartaal moet gpon-glasvezel in Yerseke in gebruik genomen worden. Het gaat om een pilot en als deze succesvol verloopt, wil KPN vanaf het vierde kwartaal van dit jaar alleen nog pon-technologie gebruiken voor nieuwe glasvezelgebieden.

Het gaat in Yerseke om 3000 woningen, zei commercieel directeur bij KPN Jort Wever tegen Omroep Zeeland. KPN is momenteel bezig de aanleg van glasvezel in het eveneens Zeeuwse Tholen af te ronden. Na de twee initiële steden volgen nog zeven andere Zeeuwse gemeenten, maar KPN maakt de namen hiervan later bekend. Uiteindelijk wil het bedrijf in Zeeland tegen 2021 vijftigduizend huishoudens op glasvezel aangesloten hebben. KPN liet begin dit jaar al weten dit jaar met gpon te starten in Nederland.

Bij G pon loopt een enkele hoofdglasvezelkabel naar een wijk die vervolgens in die wijk door een optische splitter wordt verdeeld in verschillende optische verbindingen. Deze voor diverse adressen bedoelde, opgesplitste signalen komen bij verschillende individuele huishoudens binnen, waarna de bandbreedte wordt verdeeld doordat de modem van een huis via tijdmultiplexing en algoritmes het juiste signaal eruit pikt.

Zodoende krijgt elk huis zijn eigen tijdvenster om in te communiceren. Deze techniek is minder arbeidsintensief aan de installatiekant dan de voorheen veelgebruikte point-to-pointarchitectuur, waarbij vanuit de centrale een aparte glasvezel naar elk individueel huis loopt. De nadelen van pon zijn dat snelheden standaard niet symmetrisch zijn en dat aangesloten huishoudens bandbreedte delen en er dus impact kan zijn op momenten van piekgebruik. Bij opvolger xgs-pon ligt de snelheid op 10Gbit/s en dit is wel symmetrisch, maar wanneer KPN hiermee wil beginnen, is niet bekend.

De uitrol in Zeeland is onderdeel van KPN's strategie om tegen 2021 een miljoen nieuwe huishoudens in Nederland op zijn glasnetwerk aangesloten te hebben. In de provincie heeft KPN concurrentie van Delta, dat dankzij docsis 3.1 kabelinternet van 1Gbit/s kan aanbieden.