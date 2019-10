Zeeuwse provider Delta verhoogt maximale uploadsnelheid in 2020 naar 100Mbit/s

Het Zeeuwse telecombedrijf Delta verhoogt in het eerste kwartaal van 2020 de maximale uploadsnelheid naar 100Mbit/s. Nu is dat nog 40Mbit/s. Of Delta-klanten meer moeten betalen voor de snelheidsverhoging is niet bekend.

De provider zegt dat voor het implementeren van de nieuwe uploadsnelheden een 'technische laag in het netwerk' geüpgraded moet worden. Wat die verbetering precies inhoudt maakt de provider niet bekend. Het bedrijf is in 2017 begonnen met een vernieuwingsproject om de capaciteit en snelheden van het Zeeuwse netwerk te verhogen. Daarvoor stapte Delta over op digitale televisie en radio en moet op 15.000 plaatsen netwerkapparatuur worden vervangen.

Door dat vernieuwingsproject kunnen Delta-klanten sinds eind vorig jaar abonnementen afnemen met een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s. Dat werd mogelijk door het netwerk te upgraden naar docsis 3.1. Dit abonnement heeft een prijs van 125 euro per maand; daar zit ook een verplicht tv-pakket bij. Delta schrijft dat het vergroten van de capaciteit noodzakelijk is, omdat het internetgebruik van Delta-klanten elk jaar stijgt met 40 procent.