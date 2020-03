Delta verhoogt uploadsnelheid eind deze week naar maximaal 125Mbit/s

Delta verhoogt eind deze week de uploadsnelheid van zijn kabelabonnementen. Voor consumenten is de nieuwe uploadsnelheid maximaal 100Mbit/s, bij zakelijke abonnementen met een business pack gaat dat tot 125Mbit/s

De snelheid van 100Mbit/s of 125MBit/s komt naar de twee duurste abonnementen, met downloadsnelheden van respectievelijk 400Mbit/s en 1Gbit/s. Met name het 400Mbit/s-abonnement gaat er flink op vooruit, de uploadsnelheid was daar slechts 15Mbit/s voor consumenten. Bij het gigabitabonnement was dat 40Mbit/s.

Delta verhoogt ook de uploadsnelheid bij de goedkopere abonnementen met een downloadsnelheid van 100Mbit/s en 200Mbit/s. Zakelijke versies met business pack, een extra optie die 15 euro per maand kost, krijgen relatief nog meer uploadsnelheid.

Volgens Delta worden de wijzigingen kosteloos doorgevoerd vanaf eind deze week. Klanten moeten hun modem herstarten om de nieuwe snelheden te kunnen gebruiken. Eind vorig jaar kondigde Delta al aan de uploadsnelheid naar 100Mbit/s te verhogen, toen was nog niet bekend dat er ook een optie voor 125Mbit/s kwam.

De uploadsnelheden van kabelaar Delta zijn nu veel hoger dan die van Ziggo. Laatstgenoemde gaat tot maximaal 50Mbit/s. Kabelinternet van Delta is echter alleen in Zeeland beschikbaar. Delta denkt dat steeds meer mensen de komende jaren thuis zullen gaan werken en zegt dat de verhoogde uploadsnelheid voor die doelgroep belangrijk is.