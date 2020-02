Ziggo biedt vanaf 11 februari 1Gbit/s-abonnement aan in regio Den Haag en Delft

Ziggo gaat vanaf volgende week in de regio Den Haag en in Delft een abonnement aanbieden met een downloadsnelheid van maximaal 1Gbit/s en een uploadsnelheid van 50Mbit/s. Het hiervoor benodigde Giga-pakket biedt het bedrijf al aan in de steden Hilversum en Utrecht.

Volgens de provider kunnen vanaf 11 februari in totaal ruim 382.000 huishoudens gebruikmaken van het Giga-abonnement. Het gaat om Den Haag, Delft, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Nootdorp. De gemeente Rijswijk, die tussen Den Haag en Delft ligt, volgt op een later moment. Vorig jaar begon Ziggo met het aanbieden van het pakket in andere steden voor 99,50 euro per maand.

Het bedrijf zegt dat het Giga-pakket eind dit jaar beschikbaar wordt gemaakt voor 1,7 miljoen van de 4 miljoen Ziggo-klanten. Om dat aantal te halen, komt het gigabitabonnement later dit jaar ook beschikbaar in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen.

Ziggo maakt gebruik van docsis 3.1 om een downloadsnelheid van 1Gbit/s te kunnen aanbieden. Docsis staat voor data over cable service interface specification; dit is de standaard voor kabelinternet. De Zeeuwse kabelaar Delta gaf vorig jaar aan dat het dit jaar de maximale uploadsnelheid zal verhogen naar 100Mbit/s.

Wanneer Ziggo de maximale uploadsnelheid van 50 Mbit/s verhoogt, is onbekend. Vorig jaar gaf de provider nog aan dat het verhogen van de uploadsnelheid ook bij docsis 3.1 mogelijk is en dus niet pas aan de orde is bij docsis 4.0. Met die opvolger worden symmetrische snelheden van maximaal 10Gbit/s mogelijk.